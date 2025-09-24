»³ÅÄË®»Ò¡¡¸¶½É¤ò¡È½Ð¶Ø¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²áµîÌÀ¤«¤¹¡¡¥Ï¥é¥¤¥Áß·Éô¤â¶Ã¤¡Ö¤³¤ì¤ÏÅÜ¤é¤ì¤ë¤ï¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ÅÄË®»Ò¡Ê65¡Ë¤¬24Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¸¶½É¤ò¡È½Ð¶Ø¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¸¶½É¤Ë¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖKUNY¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³ÅÄ¡£¡Ö¸¶½É¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤º¤é¤Ã¤È¤¢¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤Ò¤·¤á¤¹ç¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¤Î»Ò¤È¤«Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥ï¡¼¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤éÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï»³ÅÄ¤¬¸¶½É¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼è¤ê°Ï¤Þ¤ì¤ëÅö»þ¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¶ñ¹ç¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¡£»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Íè¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢MC¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÅÜ¤é¤ì¤ë¤ï¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»³ÅÄ¤Ï¡Öº£¤Ï¤â¤¦¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤¹¤ë¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢ß·Éô¤ÎÁêÊý¤Î´ä°æÍ¦µ¤¤¬¡Öº£¤Ï¤â¤¦Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£