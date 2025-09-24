今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第26週「愛と勇気だけが友達さ」の第129回が9月25日に放送予定です。

【写真】八木や蘭子が見つめているのは…

＊以下9月25日放送回のネタバレを含みます。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの母・羽多子を江口のりこさん、のぶの妹・蘭子を河合優実さん、メイコを原菜乃華さん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。

＜あらすじ＞

2年がかりで完成したテレビアニメ「それいけ！アンパンマン」が放送され、のぶ（今田美桜さん）と嵩（北村匠海さん）をはじめ、それぞれが思いを巡らせる。

こうしてアンパンマンとやないたかしの名は日本中に広まることとなる。

嵩は人気漫画家となり、スケジュールの調整をするのぶ。

そんなある日、のぶが出かけた先は…。