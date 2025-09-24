鈴木愛が夏の思い出を大公開 川遊び、カラオケ、グルメと盛りだくさん「こんなに色んな愛ちゃんが見れるなんて」
鈴木愛が自身のインスタグラムを更新。「夏の思い出」と記すと、20枚の写真と動画を一挙に公開した。
【写真】川遊びを楽しむ鈴木愛の水着ショット【本人のInstagramより】
1枚目は大きな浮き輪と一緒に川に浮かぶ写真。両手でピースをして楽しそうな笑顔を見せている。続いて幻想的なブルーにライティングされたトンネル水槽での写真と、ダンス&ボーカルグループ「GENERATIONS」の看板と一緒に写した写真と続く。大きなモニターに映し出されたアイドルグループ「なにわ男子」を見ながらカラオケを楽しむ写真、再び川で写した水着ショットや男子バレーボール日本代表戦を客席から撮った写真、たくさんのカラフルなグリップを前に真剣に考えこむ姿も。後半はグルメを楽しむ写真が中心。焼肉が焼けるのを待ち遠しそうに覗き込んだり、食べ歩きを楽しんだり。そして最後は何かを一口食べると美味しそうにピョンピョンと跳ねて、カメラにサムズアップをする笑顔の動画を公開した。この投稿を見たファンは「試合とは違う愛ちゃん きゃわっいい〜」「こんなに色んな愛ちゃんが見れるなんて」「幸せそうな笑顔に癒されました」「夏を満喫できたようですね」など、オフショットのオンパレードに大喜びだった。今季の鈴木はこれまで22試合に参戦し20試合で予選を通過。「ニトリレディス」で日本ツアー通算21勝目を挙げたのをはじめ、トップ10には9回入っている。次戦は「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」に参戦予定。永久シード権獲得の通算30勝を大きな目標に、シーズン終盤戦もさらに活躍することをファンは期待している。
