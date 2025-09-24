岩井千怜が姉・明愛とレーシングカートに挑戦！ 2人のヘルメット姿に「目だけ見ても、どっちなのかわかる」
岩井千怜が自身のインスタグラムを英語と日本語で更新。悪天候のため競技不成立となってしまった「ウォルマートNWアーカンソー選手権」の終了後、意外すぎる写真と動画を公開した。
【動画】レーシングカートでも鎬を削る？岩井ツインズ【本人のInstagramより】
投稿では最初に「今週は、天候の影響で、短縮競技になりました。こんなこともあるのか、。珍しい経験でした！」（原文ママ）と驚きの出来事を報告。本大会は2日目の途中、雷を伴う荒天のためサスペンデッドとなった。3日目には再開を予定していたが、コースコンディションや天候回復の見込みなどを協議した結果、3日間大会で36ホールの競技成立は不可能と判断され、試合の中止が決定した。1日目を終えた時点で勝みなみが8アンダーで1位タイ。本大会で2勝を挙げている畑岡奈紗が1打の3位タイ。岩井も5アンダーで18位タイにつけていただけに、残念な決定だった。それでも岩井は「ご飯は美味しいし、大会の雰囲気も素晴らしかったです！」「また来年！」と感謝の気持ちを綴っていた。投稿では冒頭に記された「F1!?」の一言に応えるように、姉・明愛とともにレース用のヘルメットをかぶった2ショットをアップ。続けてレーシングカートが何台も通過していく様子を動画でアップしたが、この中に岩井ツインズの2人もいるのだろうか。さらにバラクラバ（ヘルメットの下に被る目出し帽）姿の4人が怪しい動きを見せる動画も公開した。この投稿を見たファンは「楽しそう」「目だけ見ても、どっちなのかわかるのが笑えてきました」「4枚目、強盗」などとコメントを寄せていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
<ゴルフ情報ALBA.Net>
