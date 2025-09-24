第2回リランキング直前の東北決戦 昨年覇者・安田祐香は佐久間朱莉、菅楓華と同組
＜ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 事前情報◇24日◇利府ゴルフ倶楽部（宮城県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーの宮城大会が26日（金）から3日間の日程で開催。今大会終了後には第2回リランキングが実施され、終盤戦の出場優先順位が見直される。“職場”をかけた戦いはいよいよクライマックスを迎える。
開幕に先立ち、初日の組み合わせが発表された。昨年大会でツアー初優勝を挙げた安田祐香は今季3勝の佐久間朱莉、20歳の菅楓華との注目グループに組み込まれた。午前9時50分に1番からティオフする。2週前の「ソニー 日本女子プロ選手権」でツアー初勝利を果たした金澤志奈は菅沼菜々、ルーキー・都玲華と同組。2週連続Vを狙う神谷そらは内田ことこ、有村智恵とのグルーピングになった。仙台市出身の飛ばし屋・山路晶は原江里菜、泉田琴菜と初日を回る。今大会の賞金総額は7000万円。優勝者には1260万円が贈られる。
