サーティワンのハロウィンに黒ねこが仲間入り カリカリ＆香ばしい『月夜のおさつバター』が登場
B‐R サーティワン アイスクリームは、10月1日から31日まで、「おかしにゃ おかしにゃ にゃろうぃ〜ん」を実施する。
【写真】見た目もポップでキュートな限定フレーバー『コットンキャンディ』
今年のサーティワンのハロウィンは、ハロウィンおすすめのフレーバーがキャラクターになった“おかしな”仲間たちに黒ねこが加わり、ハロウィンを盛り上げるために大活躍。黒ねこがテーマとなっている。
また、来店・購入時に小学生までの子どもひとりにつき1冊プレゼントしている「サーティワン パスポート」も、ハロウィン期間中は、ポイントシールがハロウィンバージョンとなる。さらに31日のハロウィン当日は、購入者限定で『キットカット』がプレゼントされる。
■新作フレーバー詳細
『月夜のおさつバター 黒ごま入り』シングル・レギュラーサイズ420円
今年の新作ハロウィンフレーバー。まるでハロウィンの満月の上に黒ねこが足跡をつけたような、まさにおかしにゃにゃろうぃ〜ん！なイメージのアイスクリーム。さつまいもの優しい甘さとほくほく感を表現したさつまいも風味アイクリームに、濃厚でほんのり塩味があるバター風味リボンを合わせた。
さらに、サーティワン初、カリカリ食感と香ばしい香りの黒ごまクリスプをイン。さつまいもとバターの間違いないおいしさに、黒ごまがアクセントのスクープした見た目もまるで満月のような秋らしいフレーバーとなっている。
■「にゃろうぃん フレーバーズ」詳細
『マジカルミントナイト』シングル・レギュラーサイズ420円
ハロウィンの夜をイメージ。ビターチョコレートとさわやかなミントのアイスクリームに、パチパチ弾けるポップロックキャンディが入っていて楽しい食感に。
『魔女のトリック』シングル・レギュラーサイズ420円
紫・赤・白の色鮮やかなシャーベットは、紫色が赤りんご味で、赤色がグレープ風味。見た目と色が逆転した、まるで魔女のトリック（いたずら）にかかったような不思議なフレーバー。
『コットンキャンディ』シングル・レギュラーサイズ420円
アメリカでおなじみのカラフルなコットンキャンディ（綿菓子）をイメージした甘いフレーバー。ピンクとパープルの2色カラーで、見た目もポップでキュート。
■商品詳細
『にゃブルカップ』スモールダブル510円／レギュラダブル760円
新作フレーバーやこの時期だけのにゃろうぃんフレーバーズはもちろん、好きなフレーバーをダブルで楽しめるダブルカップが、魔法で『にゃブルカップ』に大変身。さらに、黒ねこピックをランダムに飾って提供。ピックはなんと31種類。
『カラメルスイートポテトにゃんデー』760円
黒ねこと一緒に秋の味覚を存分に満喫できるスペシャルなサンデーが登場。好きなポップスクープのアイスクリーム2コにホイップクリームをしぼり、ホクホクのスイートポテトをまるごと1コのせた。さらに、サクサク食感のいもけんぴと、とろ〜りビターなカラメルソースを合わせて、おいも好きにはたまらないサンデーに仕上げた。黒ねこピックもプレゼント。
『おかしにゃ チョコレートにゃんデー』560円
好きなスモールサイズのアイスクリーム1コにホイップクリームをしぼり、ココアビスケットを割って猫のシルエットにトッピング。そこに、肉球をかたどったチョコレートをのせて、さらにチョコレートシロップとカラースプレーをかけたら完成。ハロウィンにぴったりの、思わず写真に撮りたくなるにゃんともかわいいサンデー。
『にゃろうぃん ハッピーフレンズ』450円
好きなアイスクリームがキャラクターに変身するハッピーフレンズから、ハロウィン限定の新しい仲間『にゃろうぃん ハッピーフレンズ くろねこ』が登場。大きなくりくりの目に、月形の魔法のステッキを持ったかわいい黒いこねこは、まさににゃろうぃんにぴったり。いつもの仲間たちも、ハロウィン限定カップで提供。
『スペにゃるセット』スモール2650円／レギュラー3210円
好きなアイスクリームを8コ選んだら、インパクト大の黒ねこボックスで持ち帰りできる、とってもかわいいスペにゃるセットは、ハロウィンパーティーに持って行ったら盛り上がること間違いなし。さらに、オリジナルの黒ねこポーチ付き。ポーチは手触りの良い起毛素材で、表面には顔が、裏面にはしっぽが刺繍で入った猫好きにはたまらにゃいデザイン。限定販売となる。
『にゃろうぃん バラエティボックス』スモール6コ1870円／8コ2380円、レギュラー6コ2310円／8コ2940円
個数が増えるとおトクが増えるバラエティボックス（6コ・8コ）も、ハロウィン限定デザインに。6コ入りは、黒ねことキャラクターに変身したフレーバーがハロウィンの満月の夜を楽しんでいるデザイン。ボックスに描かれたお題の黒ねこを探すクイズ付きで、みんなでわいわい楽しめる。8コ入りは、甘いお菓子がいっぱいのにぎやかなハロウィンらしいデザイン。こちらは、黒ねこが何匹いるか探すクイズ付き。
※価格は全て税込
