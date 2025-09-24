川崎麻世、21歳下妻＆母＆義母と“顔出し”4ショット「お母さん方が仲良しなのがまた素敵」「ほんとに麻世くんの顔が幸せ感いっぱい」
俳優の川崎麻世（※崎＝たつさき、62）の21歳年下の妻で料理研究家の川崎花音さんが23日、自身のインスタグラムを更新。「週末は、枚方で花火大会があったので…母とコハクのお手伝いに行ってきました」と報告し、夫・麻世とそれぞれの母親との幸せそうな“顔出し”4ショットを公開した。
【写真】「麻世くんの顔が幸せ感いっぱい」川崎麻世＆妻・花音さん＆母＆義母の“顔出し”家族4ショット
花音さんは続けて「結婚式以来、久しぶりに集まった家族。親戚もお手伝いに来てくれて、みんなでワイワイ楽しくお仕事 忙しい中でも笑顔溢れる時間となりました 一緒にお仕事して、一緒にご飯を食べて、川の字で寝て…母達は一緒にタバコを吸う（笑）何気ない光景が、とてもキラキラしているように感じて…とてもココロが温かくなりました」などと家族への思いをしみじみつづり、仲むつまじい4ショット写真を2枚アップした。
この投稿にフォロワーからは「見てるこちらもとても幸せな気持ちになります お母さん方が仲良しなのがまた素敵ですね」「家族ショットがいつも温かくて素敵です」「ほんとに麻世くんの顔が幸せ感いっぱいで若がえってますますかっこよくなってきましたよね」「素晴らしい家族ですね、ステキなお嫁さん来て、お母様どんなにお喜びでしょう」などのコメントが寄せられている。
