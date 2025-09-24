´Ý»³ÌÐ¼ùÂåÉ½Íý»ö¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤Ï³Î¼Â¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×Ãæ³ØÃË»Ò¤ÏÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢ÇÆ¼Ô¡¦¹â±º°Ý¿á¤¬V
¡¡°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í´Ý»³ÌÐ¼ù¥¸¥å¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè34²ó´Ý»³ÌÐ¼ù¥¸¥å¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥´¥ë¥ÕÂç²ñ¡×¤¬23Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦Ê¿ÀîCC¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢4¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¹ç·×77¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢18¥Û¡¼¥ë¤Î¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥×¥ì¡¼¤ÇÁè¤ï¤ì¤¿¡£³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤Ë¤ÏÊÆ¥Ä¥¢¡¼¡¢¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê10·î9Æü³«Ëë¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍCC¡Ë¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ³ØÀ¸ÃË»Ò¤ÎÉô¤Ïº£Ç¯¤ÎÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¡ÊÃË»Ò12¡Á14ºÐ¤ÎÉô¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¹â±º°Ý¿á¡ÊÀéÍÕ¡¦Âµ¥±±º»ÔÎ©¾¼ÏÂÃæ3Ç¯¡Ë¤¬70¤Ç²ó¤ê1ÂÇº¹¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¹â±º¤Ï¡Ö¥Ñ¥¿¡¼¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ä¤±¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀºÅÙ¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¤â¤¦¾¯¤·ÎÉ¤¤¥¹¥³¥¢¤ò½Ð¤»¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Íè½Õ¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡Ö¾åµéÀ¸¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»À¸ÃË»Ò¤ÎÉô¤Ï66¤Î¹¥¥¹¥³¥¢¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÃÝ²Öñ¥ÂÁ¡ÊÌÜ¹õÆüÂç3Ç¯¡Ë¤¬²÷¾¡¡£¡ÖÆÀ°Õ¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¥Ô¥ó¤½¤Ð¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥È¤âÎÉ¤¯¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ò9¸Ä¤â¼è¤ì¤¿¤Î¤ÇÍ¥¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Íè½ÕÂç³Ø¿Ê³ØÍ½Äê¤ÎÃÝ²Ö¤Ï¡ÖÆüËÜ³ØÀ¸¡¢ÆüËÜ¥¢¥Þ¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤ë¡£1Ç¯À¸¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ³ØÀ¸½÷»Ò¤ÎÉô¤Ï72¤Ç²ó¤Ã¤¿½Å¸¶½ãÆà¡ÊÀéÍÕ¡¦À®ÅÄ»ÔÎ©Âç±É¤ß¤é¤¤³Ø±à3Ç¯¡Ë¤¬72¤ÇÀ©ÇÆ¡£¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ñ¥¿¡¼¤Ç¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤·¤Æ¥¹¥³¥¢¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»À¸½÷»Ò¤ÎÉô¤Ï70¤Ç²ó¤Ã¤¿¿Î²ÊÍ¥²Ö¡ÊÂè°ì³Ø±¡1Ç¯¡Ë¤¬2ÂÇº¹¤ÇÍ¥¾¡¡£¡Ö¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÎÉ¤¯¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¡¼¥¡¼¥×¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥ª¥ó¤Ç¤¤ë³ÎÎ¨¤â¹â¤¯¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¥Ñ¥¿¡¼¤òÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾¡°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡´Ý»³ÌÐ¼ù¥¸¥å¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î´Ý»³ÌÐ¼ùÂåÉ½Íý»ö¡Ê56¡á¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤ÏÂç²ñ¤òÁí³ç¤·¡Ö¥¹¥³¥¢¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤âÎÉ¤¤¿ô»ú¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï³Î¼Â¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¹â¹»ÃË»Ò¤ÎÉô¤Ç¤Ï60Âæ¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç66¡Ê¹â¹»ÃË»Ò¤ÎÉôÍ¥¾¡¥¹¥³¥¢¡Ë¤È¤¤¤¦¥°¥Ã¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£