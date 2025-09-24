「INFOLENS GEEK SHOP 5周年記念キャンペーン」開催！ 「Fallout」などの新商品発売最大77%OFFの期間限定セールも実施
インフォレンズが運営する公式オンラインストア「INFOLENS GEEK SHOP（インフォレンズ・ギークショップ）」が9月に5周年を迎える。これを記念し、5つの企画からなる「INFOLENS GEEK SHOP 5周年記念キャンペーン」が9月25日10時より開催される。期間は10月6日11時59分まで。
5周年記念新商品発売＆特典配布キャンペーン
5周年を記念して「Fallout」、「Battlefield」、「REANIMAL」、「METAL GEAR SOLID」の新商品が発売される。
「Fallout」新商品発売＆特典配布キャンペーン
・Fallout Fizz Club ヌカ・コーラ・バンドル
販売価格：22,000円
・Fallout トレーディングアクリルスタンド（Vault boy）
販売価格：単体1,100円/BOX：8,800円
期間中、「INFOLENS GEEK SHOP オンライン」または、「INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店」にて「Fallout (R)」グッズを5,000円以上購入ごとに、「Fallout (R)」特製ステッカー（全3種）が1枚ランダムでもらえる。
※オンラインと店舗で配布する絵柄が異なります。
※絵柄はお選びいただけません。
※予約商品は特典対象外となります。
「Battlefield」、「REANIMAL」、「METAL GEAR SOLID」新商品発売
【Battlefield】
・Battlefield 6 Tシャツ（ブラック）
サイズ：M/L/XL
販売価格：4,400円
・Battlefield 6 フェイスタオル
販売価格：2,750円
【REANIMAL】
・REANIMAL Bucket & The Pig Tシャツ（ブラック）
サイズ：S/M/L/XL
販売価格：3,850円
・REANIMAL The Mine Tシャツ（ホワイト）
サイズ：S/M/L/XL
販売価格：3,850円
【METAL GEAR SOLID】
・METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER FOX HUNT Tシャツ（ブラック）
サイズ：M/L/XL
販売価格：3,850円
5周年記念特別セール
「INFOLENS GEEK SHOP オンライン」にて、以下の対象商品を含む、最大77%OFFの期間限定セールが開催される。
【主な対象タイトル】
・アメイジングデジタルサーカス
・Apex Legends(TM)
・Garten of Banban
・Stranger Things
・VAROLANT × UNITED ARROWS
・PUMAコラボ商品など
会員限定ポイントアップキャンペーン
会員限定ポイントアップキャンペーンが開催される。期間中、会員ランクに応じてポイント還元率が大幅アップ。付与されたポイントは「1ポイント＝1円」として使用できる。
・ブロンズランク：2%→5%
・シルバーランク ：5%→10%
・ゴールドランク ：7%→13%
・プラチナランク ：10%→15%
・ダイヤモンドランク：15%→20%
さらに、新規登録をした人には、すぐに買い物で使用できる500ポイントが贈られる。
※ポイントのご利用・付与には会員登録が必要です。
フォロー＆リポストで当たる！ 「選べる！グッズ詰め合わせ」プレゼント
実施期間：9月25日10時～10月6日11時59分
5周年を記念して「選べる！グッズ詰め合わせセット」が当たるフォロー＆リポストによるプレゼントキャンペーンが実施される。当選者は、インフォレンズ・ギークショップの取り扱いタイトルから1つ選んで、グッズ詰め合わせがもらえる。
【応募方法】
（1）「INFOLENS GEEK SHOP」公式Xおよび、「INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店」公式Xをフォロー
（2）INFOLENS GEEK SHOPの固定ポストをリポスト
【プレゼント内容】
抽選で5名に「選べる！グッズ詰め合わせセット」が贈られる。
※一部プレゼント対象外のタイトルがございます。
※当選者の方には後日、選択可能なタイトル一覧をお送りいたします。
送料無料クーポン・10%OFFクーポン配布キャンペーン
・送料無料クーポン配布
期間中「INFOLENS GEEK SHOP オンライン」で税込5,000円以上購入した人、全員にもれなく10月7日以降に使用できる送料無料クーポンが配布される。
・抽選で10名に10%OFFクーポン配布
期間内にアンケートを回答した人の中から、抽選で10名に10%OFFクーポンが贈られる。どの商品にも使えるクーポンになる。
