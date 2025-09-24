俳優石原良純（63）が、23日放送のテレビ朝日系「プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見 3時間SP」（火曜午後7時）に出演。父石原慎太郎さんの議員辞職演説の舞台裏を語った。

慎太郎さんは1995年、25年間務めた国会議員を辞職。当時を振り返った良純は「普通、議員って辞めないんですよ。落ちるか、死ぬか、（手錠をかけられるしぐさで）これ（逮捕）か。3つしかない」と笑いを誘うと、「それが辞めるってことは相当変わってるんだけど。自民党の中で思いが実らなかった。おやじにしたら大きな挫折なんだよね」と推し量った。

辞職発表前には家族会議が持たれたといい、良純は「初めての家族会議やったの」と回想。「辞職の前に俺ら（弟たち）は安易に『おやじの好きにしたらいいんじゃないの？』って言ったんだけど、兄貴はそれはおかしいって」とすでに衆院議員だった長男の伸晃氏だけは反発したという。「『政治家はそういうものじゃない。みんなの応援でなってるんだから、任期途中で辞める必要はない』って。『とにかく期間を全うするべきだ』って言ったんだけど、（慎太郎さんは）『辞める』って言って」と振り返った。

良純によると、慎太郎さんは「『その代わりみんなにおわびする』って言ったの。本会議で『力及ばず去っていきますって演説をする』」と話したというが、「何言ったかって言ったら『お前らバカだ！やってられるか！じゃあな！』みたいな。全然違うじゃないか」と大慌て。「困るのは兄貴だから。『お前らバかだ！』みたいになって、ええ〜って」と苦笑いだった。