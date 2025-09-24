◆テニス ▽木下グループ・ジャパン・オープン（２４日、東京・有明コロシアムおよび有明テニスの森公園）

男子テニスのツアー公式戦、木下グループ・ジャパン・オープン（東京・有明）が２４日に開幕。初来日を果たした世界王者、カルロス・アルカラス（スペイン）が会見を開き、「トロフィーを手にしたい。ここで勝つために来た」と、堂々と優勝宣言だ。

７日に閉幕した今季４大大会最終戦、全米で優勝し、その後、地域別対抗戦レーバー杯（米サンフランシスコ）でプレー。その足で初来日した。「今は、いいテニスができている。それがこの大会でもできることを願っている」。

大会２度の優勝を誇る日本のスターで、元世界４位の錦織圭（ユニクロ）についても、「錦織のことは大好きだ。彼のプレーを見て育って来た。彼がプレーしたこの国で、プレーできるのはうれしい」と語った。

今大会は、７３年にツアー公式戦となったアジア最古のツアー大会で、過去、９人の世界１位が、１３回、出場してきた。過去では、「北欧の貴公子」と呼ばれ絶大な人気を誇ったステファン・エドベリ（スウェーデン）が２度の優勝や、テニス界の革命児と言われたアンドレ・アガシ（米国）が、ジーンズのテニスウェアでプレーした。

直近３回は、２００６年ロジャー・フェデラー（スイス）、２０１０年ラファエル・ナダル（スペイン）、２０１９年ノバク・ジョコビッチ（セルビア）で、３人ともに優勝。アルカラスは「（その）レジェンドらに名を刻みたい」と願った。