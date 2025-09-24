148.97　エンベロープ1%上限（10日間）
148.55　200日移動平均
148.49　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
147.88　一目均衡表・雲（上限）
147.84　現値
147.54　21日移動平均
147.49　10日移動平均
147.32　一目均衡表・基準線
146.94　一目均衡表・転換線
146.80　一目均衡表・雲（下限）
146.58　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
146.39　100日移動平均
146.02　エンベロープ1%下限（10日間）

落ち着いた動きの中、ややドル高が優勢。148円台に乗せた場合、200日線の控える148円50銭台がポイント。