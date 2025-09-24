テクニカルポイント ドル円 200日線控える148円台半ば超えがポイント
148.97 エンベロープ1%上限（10日間）
148.55 200日移動平均
148.49 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
147.88 一目均衡表・雲（上限）
147.84 現値
147.54 21日移動平均
147.49 10日移動平均
147.32 一目均衡表・基準線
146.94 一目均衡表・転換線
146.80 一目均衡表・雲（下限）
146.58 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
146.39 100日移動平均
146.02 エンベロープ1%下限（10日間）
落ち着いた動きの中、ややドル高が優勢。148円台に乗せた場合、200日線の控える148円50銭台がポイント。
148.55 200日移動平均
148.49 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
147.88 一目均衡表・雲（上限）
147.84 現値
147.54 21日移動平均
147.49 10日移動平均
147.32 一目均衡表・基準線
146.94 一目均衡表・転換線
146.80 一目均衡表・雲（下限）
146.58 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
146.39 100日移動平均
146.02 エンベロープ1%下限（10日間）
落ち着いた動きの中、ややドル高が優勢。148円台に乗せた場合、200日線の控える148円50銭台がポイント。