【通貨別まとめと見通し】南アランド円

先週のまとめ

8月27日に付けた8円27銭を底とした上昇トレンドを維持。先週は調整局面での押し目が8円40銭台までと大台を維持したことでランド買いが入りやすくなり、今週に入って8円57銭まで上昇している。南ア中銀の当面の金利据え置き見込みなどを支えとして堅調な地合いが維持された。



テクニカル分析

- **レジスタンス**8.97円（52週高値）

- **サポート**: : 8.35円（50日移動平均）、



中長期：

50日移動平均線（8.35円）を上回っており、200日移動平均線（8.11円）も上回って推移、昨年7月に付けた直近高値に向けた動きとなる可能性。



今週の見通し

今年4月には7円26銭を付けていたランド円は、その後の上昇基調が直近も継続。ここにきて年初来高値も超えてきている。次の大きなポイントは昨年11月に付けた8円86銭、そして昨年7月に付けた2018年以来の高値8円97銭となる。今週は8円50銭前後がしっかりしており、上方向の意識が継続、目立った材料はないが、南ア経済の堅調な動きへの期待もあり、目先8円60銭に向けた動きか。



今週の主な予定

＊南ア

09/25 17:00 BER消費者信頼感指数 （2025年 第3四半期） 前回 -10.0 （BER消費者信頼感）

09/25 18:30 生産者物価指数（PPI） （8月） 予想 -0.2% 前回 0.7% （前月比）

09/25 18:30 生産者物価指数（PPI） （8月） 予想 1.7% 前回 1.5% （前年比）



MINKABUPRESS 山岡

