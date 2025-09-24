高橋文哉、“兄家族”と仲良し 甥っ子らとともに「鍋を囲みたい」
俳優の高橋文哉が24日、都内で行われたMizkan『鍋THE WORLD』新CM＆POP UPイベント発表会に登壇した。
【写真】めちゃくちゃ美味しそう！大きな口を開け鍋を食べる高橋文哉
高橋は、俳優・西野七瀬とともにミツカンの鍋つゆ新シリーズ『鍋THE WORLD』の新CMに出演。そしてこのたび、同商品のPOPUPイベント「鍋THE WORLD de TRIP」があす25日から29日まで東京・スターライズタワーにて開催する。
クラムチャウダー、ブイヤベース、ユッケジャン味の鍋つゆがある新シリーズ。CM撮影では、「何か特別な具材を入れなくても、海外の気分になれる新しい鍋つゆだなと思いました。カットかかっても食べていて（笑）」と高橋。パッケージには鍋とともにパンが描かれていることには高橋も「攻めているなと思ました」と驚いたといいい「鍋とパンって一緒に食べられるんだというのは新しいなと思いましたし、新しい体験ができるなと思いました」と感想を語った。
これからのシーズン、鍋を一緒に囲みたい人を聞かれると、「兄家族」とにっこり。「甥っ子もいるので、みんなで集まったときに『鍋にしちゃおうか』となることが多い。その時に僕が『鍋THE WORLD』を持って行って、みんなの好きな食材を入れて、新しい体験をしてほしいなと思います。子どもも好きだと思うので！」と声を弾ませていた。
