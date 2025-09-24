「これこそ争奪戦になるんじゃ？」ラブブとミャクミャクが閉幕間近にまさかのコラボ。大阪・関西万博内オフィシャルストア内で抽選販売。

2025大阪・関西万博 会場内 オフィシャルストア 東ゲート店 大丸松坂屋百貨店の公式Xは、2025年9月24日にXを更新。

中国のアートトイブランド「POP MART（ポップマート）」の「LABUBU（ラブブ）」とミャクミャクとのコラボ商品の販売を発表しました。

閉幕間近に販売だと？

今回販売されるのは、「LABUBU MYAKU-MYAKU ストラップ付フィギュア」。

フィギュア本体は、高さ約10cm、ストラップは長さ約43cm×幅約2cm。

価格は4400円。

販売期間は10月１日から11日。応募方法は、販売日当日の9時から13時に2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 東ゲート店 大丸松坂屋百貨店に設置される抽選応募用二次元コードから申し込みます。

各販売日当日、13時30分頃に抽選結果を通知。当選すると購入できます。

抽選の応募は一人1日1回限り。1回の当選で、一人につき1点のみ購入できます。

申し込み・商品購入には、LINEアプリ・アカウントが必要です。

レア商品となる予感。SNS上では、「まぁたすごいことになりそうな売り方を......」「これこそ争奪戦になるんじゃ？」「とんでもないコラボを新発売するんだね...」と話題です。

閉幕直前の販売となるので、行く予定があって気になる人は挑戦してみては。

※画像は公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部