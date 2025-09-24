22年のピン芸人日本一決定戦「R−1グランプリ」王者、お見送り芸人しんいち（40）が、23日放送のテレビ東京系「即今日話〜今日の出来事だけのトークバトル〜」に出演。かわいがっている後輩について語った。

同番組は収録当日の出来事だけを真夜中に話す、出来立てホヤホヤの過酷トークバトルを行っていく内容。

しんいちは「栃木県いたんですよ。いつも通り過酷ロケをやってまして。栃木から戻ってる間に、デパルマ西川（よしや）っていう後輩芸人がいるんですよ。ずっと普段日ごろからかわいがってる。ちょっと失礼なやつではあるんですけど、かわいい」としんいちがかわいがる“しんいち軍団”の後輩芸人について語った。

しんいちは後輩からお土産をもらう約束をしていたといい、「集合したら汗だくだったんですよ。わざと喉渇いてるようなそぶりをしてくるんですよ。で『喉渇いてる？コンビニ行こうか』ってコンビニ連れてって、『何でもすきな物入れ』って言ったんですよ。入れてとは言ったんですけど（セブン−イレブンの）金のハンバーグとかさ…」と飲み物ではなくセブン−イレブンの総菜を入れだしたことを明かした。

しんいちは「コイツ腹立つのは”金シリーズ”ばっかり入れてる。めちゃくちゃムカついて、金額これくらいいった」と会計の写真を紹介し、そこには「16点 5986円」という数字が並んでいた。

しんいちは「でお土産ってことで渡してきたのが、なんか『彼女と万博言ったからカステララスク買ってきました』って言ったんです。で僕値段調べたんですよ。1500円だったんですよ。アイツの中でこれ渡してあの金額いけるって売り上げ出そうとしたんですよ。アイツ利益出したんですよ」と語った。

わらふじなるおの口笛なるおは「軽バイトだ」と反応し、ウエストランド井口浩之は「プラス4500円だもんね」と笑っていた。