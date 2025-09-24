Snow Man阿部亮平、“ほぼ同期”で仲良しのWEST.重岡大毅から「ぶっ潰したるわ！」と宣戦布告

本日9月24日（水）の『くりぃむクイズ ミラクル9』は、「もし昭和が続いていたら3時間スペシャル」が放送される。

ゲストチームのキャプテンを務めるのは、Snow Man・阿部亮平。

これまでのキャプテンとしての成績は8勝9敗と有田哲平が率いる「有田ナイン」に負け越している阿部だが、「ここ最近は勝っていて調子がいいので、今回もその波に乗っていければ！」と意欲を燃やす。

そんな阿部の負け越し返上を賭けた大事な一戦となる今回、高橋英樹、浅野ゆう子、石原良純、中山忍、ダイアン・津田篤宏、ハライチ・澤部佑、WEST.・重岡大毅、ふくらP、そして初登場となる乃木坂46・一ノ瀬美空ら豪華メンバーが集結。

普段は阿部と“ほぼ同期”で仲良しという重岡は有田ナインとして参戦し敵対することになり、阿部は重岡から「ぶっ潰したるわ！」と宣戦布告されたそうだが…。

阿部ナインにはプライベートでも阿部と食事に行くという仲のクイズ強者・ふくらPという頼もしい存在がおり、阿部は「勝ったも同然」と強気。

はたして阿部率いる阿部ナインは勝利をつかんで勝率5割に伸ばすことができるのか？

◆大熱戦の3時間！

それぞれのチームに勢いをつけるためにも重要になる1stステージは、「昭和100年！タイムマシンクイズ」で幕開け。

勝ち越している有田は阿部に対し「まじめにやってくれればいいんですけどね」と余裕の発言を放って動揺を誘うが、初っぱなから互いに一歩も引かない激アツバトルが繰り広げられることに。

出演者全員が挑む、“昭和65年”にオープンした大阪の水族館「海遊館」にまつわる問題では、有田キャプテンがミラクルを起こしスタジオを沸かせる。

一方の阿部も大奮闘を見せ、阿部ナインは好発進。

さらに、「100人アンケートクイズ」では、「10代〜70代の男女100人に質問『昭和・平成・令和に広まった〇〇世代・〇〇類といえば？』」の問題で有田ナインの平成ノブシコブシ・吉村崇が大活躍し、上田から「来たな！吉村世代」と絶賛される場面も。

そして、前回出演時に意外なミスを犯してしまい、今回は「ノーミスで頑張りたい」と意気込む阿部ナインのふくらPは、誰もが知るものの意外な正式名称や和名からそれが何のことなのかを答える新コーナー「これってなんのことクイズ」でその実力を遺憾なく発揮。

難問に余裕で解答するだけでなく、なぜそういう名称になったのか解説まで披露し、スタジオ一同は感心だ。

そんなメンバーたちの奮闘もあり、両ナインは白熱の大接戦を見せることに。

◆80代初勝利を狙う高橋英樹が爆笑を起こす！

緊迫の戦いのなか、意外な盛り上がりを見せる場面も。

「100人アンケートクイズ」の「50〜70代 昭和ど真ん中世代100人に質問『子どもの頃のごちそうといえば？』」という問題では、世代間のギャップトークで花を咲かせ、なかでも高橋が明かす幼少期の“衝撃ごちそうエピソード”には一同は大爆笑。

そのおもしろさに上田が「英樹さんがいらしているときは、毎回ごちそう問題にしよう」と言うほど。

そんな笑いで盛り上げる高橋だが、実は80代になってから1年半の間に4連敗と負け続けており、「今日あたりは一生懸命頑張ろうと思っていた」と言うが…。はたして“80代初勝利”を成し遂げることはできるのか？

また、「お絵描きヒント難読漢字クイズ」では、今回初参戦となる一ノ瀬をめぐって大騒動が起き、えなりかずきとふくらPが上田から責められることに。

阿部が「今回の見どころ」と語るこの騒動、一体何が起きたのか？

そんな珍騒動も挟みながらも、最後まで一進一退の緊迫の攻防が繰り広げられる今回、ファイナルステージ「47都道府県ドンピシャクイズ」で運命の決着を迎える。

はたして、阿部ナインは有田ナインを制して、勝利をつかむことができるのか？

◆田原萌々アナが『ミラクル9』を卒業

2021年10月より4年間、番組進行のアシスタントを務めてきた田原萌々アナウンサーが今回の放送をもって卒業することになった。

入社1年目で抜擢され、緊張しながら挑んだ初回収録時には「まだまだ学ばなければいけないことが山積みで、反省するばかりです」と語っていた田原アナだが、今ではクイズバトルが白熱して時に大騒ぎをするなかでも動じず、常に明るい笑顔と的確な進行で番組を支える存在となった。

そんな田原アナが今回、『ミラクル9』で見せる最後の勇姿にも注目だ。

◆阿部亮平（Snow Man）コメント

これまでのキャプテンの成績は8勝9敗ではありますが、ここ最近は勝っていて調子がいいので、今回もその波に乗っていければなと思いながら臨みました。しげ（重岡大毅）が有田ナインで参戦することになりましたが、敵同士ということで、収録前に「ぶっ潰したるわ！」と言われました（笑）。でも、うちのチームにはふくらくん（ふくらP）がいるので、勝ったも同然です！

そんな今回は、「お絵描きヒント難読漢字クイズ」でうちのチームで大波乱が起き、めちゃくちゃおもしろい展開が待っています。久々に上田さんの怒号を聞きました（笑）。今回の見どころです！

3時間、クイズに挑みながら見ていただけたらあっという間に過ぎてしまうと思うので、ぜひ楽しんでいただけたらいいなと思います！