WEST.が、これまでリリースした全シングルと全アルバムの合計360曲を10月1日よりストリーミング／ダウンロード配信する。また、あわせて新ビジュアルも公開となった。

（関連：WEST.、1年ぶりのリレークッキング企画で感じる素の面白さ 7人のキャラクターが活きる動画に）

10月1日には、第1弾としてこれまでリリースした全シングル（24タイトル135曲）と全アルバム（12タイトル225曲）合計360曲の配信がスタート。初の主催フェス『WESSION FESTIVAL 2025』の開催初日となる10月12日には、第2弾としてライブ音源（6タイトル53曲）の配信もスタートする。

また、配信当日のスケジュールも発表。12時には特設サイト『WEplayliST.』がオープンし、WEST.全楽曲の中から自由に7曲選び、オリジナルのプレイリストをつくってシェアすることができる。19時からは、メンバー全員参加のSpotify公式リスニングパーティを開催。その後20時20分からWEST.公式YouTubeにて生配信、21時からLINE MUSIC生配信も決定しており、LINE MUSIC生配信では歌唱も予定されている。

（文＝リアルサウンド編集部）