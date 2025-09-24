「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日正午現在であさひ<3333.T>が「売り予想数上昇」３位となっている。



２４日の東証プライム市場であさひが４日ぶりに反発。同社は２２日午後１時ごろに８月中間期単独決算を発表し、売上高が４５９億円（前年同期比１．１％減）、純利益が２６億３０００万円（同１９．４％減）と減収減益となったことが嫌気された。自社ブランド「エナシス」の好調もあって電動アシスト自転車は売り上げを伸ばしているものの、物価高による節約志向の高まりを背景とした買い替えの見送りやサイクルの長期化などでそのほかの新車販売が苦戦した。２６年２月期通期業績予想は据え置いた。この日は、値頃感からの買いも入り値を上げているが、依然として上値は重い展開も予想されている。



出所：MINKABU PRESS