

独孤伽羅は結婚にあたり、楊堅に、自分以外の女性を寵愛しないように誓わせた、と伝えられる（写真：トッキー・ナガタ／PIXTA）

中国の歴代王朝を“裏”から支えたとされる、後宮。その密室には后妃と、彼女らに使える宮女や宦官が多数存在し、数百人もの皇帝を産み落とした。後宮をきっかけに歴史が動くこともあり、後宮の紛争を国政に持ち込んだ皇帝や、夜の営みのために命を縮めた皇帝もいた。

3000年以上も存続に成功した国家システムは、いつの時代にも波乱や嫉妬、陰謀がうごめいていた。明治大学法学部教授の加藤徹氏が綴った『後宮 殷から唐・五代十国まで』より、隋の時代に起こった“珍事”や凄惨な事件をお伝えする。

インテリだが嫉妬心がすさまじかった独孤伽羅

隋の初代皇帝となった文帝こと楊堅（よう けん）は、優れた政治家だった。体系的な律令を定め、外廷の制度を大胆に改革した。身分に関係なく優秀な人材を登用するための官吏登用試験「科挙」の制度を始めたのも、楊堅である。楊堅の改革は唐以降の歴代王朝、および日本など近隣諸国にも大きな影響を与えた。

内廷、すなわち後宮でもユニークな変化があった。こちらの立役者は皇后の独孤伽羅（どくこから）である。

独孤は北族系の名門貴族の姓で、伽羅は個人名である。彼女は西魏の時代に生まれた。当時の女性としては珍しく文字の読み書きができ、読書を好み、性格も強かった。彼女は数え14歳で、当時17歳の青年・楊堅に嫁いだ。

楊堅の家も名門で、楊堅は父親の七光もあって、わずか14歳で功曹、15歳で散騎常侍・車騎大将軍・儀同三司・成紀県公、16歳で驃騎大将軍・開府儀同三司、と出世街道を驀進中だった。

独孤伽羅は結婚にあたり、楊堅に、自分以外の女性を寵愛しないように誓わせた、と伝えられる。妻妾制の時代に、事実上の一夫一婦制を望み、夫に約束させた珍しい例である。

楊堅が帝位につくと、独孤氏は皇后になった。独孤皇后は頭がよく、質素で、判断力も優れていた。正史『隋書』36巻によると、皇后はいつも文帝と政治について語り合い、意気投合したので、宮中では皇帝と皇后をあわせて「二聖」と称したほどだ。

独孤皇后は心が優しかった。裁判で死刑判決が出たと聞くたびに、同情して涙を流した。けれども、嫉妬心はすさまじかった。

後宮には、形式的には宮女がいたが、あえて皇帝の寵愛を受ける者はいなかった。

皇后の常軌を逸した行動を見た文帝は馬に乗り…

北周の政治家・尉遅迥（うっち けい）の孫娘は美人で、後宮にいた。文帝は、仁寿宮という避暑用の離宮を建てていたが、そこで彼女を見初め、寵愛する。皇后は嫉妬の鬼と化し、文帝が外廷で政治を執っているすきに尉遅迥の孫娘を暗殺してしまう。

文帝はぶち切れた。彼は中国史でも類のない、奇妙な行動に出た。

ひとりで馬に乗り、宮中から失踪したのである。追跡されぬよう、道を走らず、山谷のあいだを二十里あまりも馬で駆けた。高熲（こう けい）や楊素（よう そ）ら重臣がやっと追いつき、馬を叩いて諫めると、文帝は深く溜息をついて言った。

「われは天子という貴い身分になったのに、自由を得られぬ」

それを聞いた高熲は、苦言を呈した。

「陛下は、たかが一婦人のために、天下を軽んじられるのですか」

文帝の激高は少し収まり、しばらくその場にとどまったのち、夜中に宮中へ戻った。皇后は眠らずに待っており、文帝が重臣たちと帰還すると、涙を流して謝罪した。一同は酒宴をして盛り上がった。これで一件落着──とはならなかった。

独孤皇后は、高熲が父・独孤信の客分待遇の家来だったこともあり、当初は恭しく接していたが、高熲が自分のことを「たかが一婦人」と呼んだことを、深く恨んだ。

高熲の正妻が亡くなった。文帝は再婚をすすめたが、高熲は「私はもう年ですから」と断った。その後、高熲の側室が男子を産んだ。昔の妻妾制の時代には普通のことだが、独孤皇后は、ますます高熲を憎んだ。

そればかりではない。一夫一婦制の信奉者であった皇后は、諸王や朝臣が側室を妊娠させると、腹を立てて、文帝に「あんなやつは、やめさせなさい」と勧めるのが常だったのである。

時代を先取りすぎた“一夫一婦主義”はあえなく崩壊

自分が産んだ息子も例外ではなかった。

長男で皇太子の楊勇（？〜607年）は、頭は良かったが、女好きで、多くの側室を寵愛していた。楊勇の正妻である元氏が急死すると、独孤皇后は、わが子の愛妾である雲氏が殺害したのだと疑った。文帝を動かし、皇太子の後ろ盾であった高熲を失脚させ、皇太子を廃して幽閉する。代わって、次子の楊広（569年〜618年）が皇太子に立てられた。後の第二代・煬帝（ようだい）である。

楊広は、母親の一夫一婦主義を熟知していた。彼も本当は女好きだったが、側室を置かずに正妻だけを愛するというポーズをとり続けたのだ。そのおかげで、兄をおしのけて自分が皇太子になることができたのである。

602年、独孤皇后は49歳で亡くなった。

そののち文帝は、宣華夫人陳氏（577年〜605年）、容華夫人蔡氏という二人の美女を寵愛した。陳氏は、隋に滅ぼされた南朝の陳王朝の第四代皇帝の娘である。

604年、色に溺れた文帝は病気になった。危篤の際、侍者に「皇后が生きていたら、わしもこうはならなかったろうな」と述べた、と正史『隋書』は伝える。

隋の第二代・煬帝となった楊広は、本性を現した。父の後宮の美女、宣華夫人陳氏と容華夫人蔡氏を、わが者として寵愛したのだ。

『隋書』には、皇太子・楊広が病床の父の死を待ちきれず陳氏に関係を迫ったこと、楊広の本性を知った文帝が激高し、「みな独孤のせいだ」と後悔して廃太子の楊勇を呼び寄せようとしたこと、その直後、文帝は密室で謎めいた死を遂げたこと、などを記す。ここまでくると、どこまでが真実で、どこからが煬帝を誹謗するための後世の作り話なのか、判断に迷う。

たしかなことは、独孤皇后の一夫一婦主義が、時代を先取りしすぎていたことだ。文帝が外廷で改革した制度は、科挙も含めて後世まで受け継がれたが、独孤皇后の一夫一婦主義は、彼女の死とともに消えた。のみならず、隋がわずか二代で亡ぶ遠因にもなった。

遣隋使から渡された“無礼な文言”に煬帝は怒り心頭

文帝と煬帝の時代、日本は聖徳太子（厩戸王）の時代である。

文帝と独孤皇后がまだ生きていた600年、当時「倭」と呼ばれていた日本から、第1回の遣隋使が隋の都にやってきた。文帝は、係の役人を通じて倭国の習俗をたずねさせた。倭の使者は答えた。

「倭王は、天を兄とし、太陽を弟としています。夜があける前に、結跏趺坐の姿勢ですわって政治を行います。日が昇ると、あとの仕事は弟にまかせる、と言ってひっこみます」

文帝は「無茶苦茶すぎる」とあきれ、倭国の使者に訓令を与えて制度を改めさせた、と正史『隋書』は伝える。

607年、煬帝が帝位について4年目。倭国から2回目の遣隋使が来た。小野妹子が煬帝に渡した国書には、『隋書』によると以下のような文句が書いてあった。

「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙無（つつがな）きや」

太陽が昇る国の天子から、太陽が沈む国の天子に、お手紙を差し上げます。お変わりありませんか、という意味である。

煬帝は不機嫌になり、役人に「野蛮人の手紙に無礼な文言があったら、今後は自分に見せるな」と命じた。倭国は未開の小国のくせに、中華帝国と対等の口をきく。しかも「太陽が沈む国」などと、隋の没落を暗示する不吉な言葉を使ったからだ。

煬帝は暴君？ 語り継がれる悲惨な最期

不吉な言葉は、現実になった。大分裂時代の余燼（よじん）は、まだ冷えていなかった。





その後、隋は反乱が相次いだ。618年、煬帝は、12歳のわが子が斬り殺されるのを目のまえで見たあと、自分は首を絞められて殺された。50歳だった。隋は滅亡した。

煬帝は並外れた暴君で、奢侈（しゃし）と荒淫にふけって国を滅ぼしたとされ、いろいろな物語が伝えられている。ただし、後世の粉飾も多いようだ。煬帝がめとった后妃の数は10人ていどにすぎず、息子は3人、娘は2人と、もうけた子どもの数も、歴代の皇帝にくらべれば少ないほうである。

煬帝の娘は隋の滅亡後も生き残り、うち1人は唐の第二代皇帝・太宗の妃となった。

（加藤 徹 ： 明治大学法学部教授）