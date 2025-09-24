

中国の歴代王朝に存在した、小都市並みの規模を持つ巨大な密室、後宮。それは言わば「皇帝の世継ぎを安定的に供給するシステム」であり、後宮には多数の后妃と、彼女らに仕える宮女や宦官がひしめいていた。数百人にのぼる皇帝の大半は後宮で生まれ、後宮で死んだとされている。

「国」と「家」、公的な外廷政治と密室的な内廷政治の二本立てという中国式国家システムは、3000年以上も存続に成功した。中華帝国の本質は後宮を見ることでわかるのだ。

この巨大な密室から歴代王朝を見た、類書なき中国史『後宮 殷から唐・五代十国まで』（加藤徹著）より、漢の武帝劉徹の時代に皇后までのぼりつめた2人の宮女の波瀾万丈な生きざまを紹介する。

武帝と陳皇后の知られざるなれそめ〜金屋蔵嬌〜

中国の本格的な後宮の「歴史」は武帝の時代に始まる。規模の大きさ、個性的な女性の多さ、贅沢ぶり、はちゃめちゃぶり、どれを取っても、漢の皇帝・武帝の後宮は日本人がイメージする中国の後宮である。

上流階級の誇り高き令嬢と、庶民出身の美女と、どちらが良い皇后になりうるか、という不毛な「実験」を行ったのも武帝が最初である。

16歳の若さで皇帝となり、70歳で崩御するまで全盛期の漢帝国に君臨した武帝の後宮を紹介するには、本まるごと1冊を費やしても足りない。ここでは後宮の后妃、陳皇后（正式には孝武陳皇后）と衛皇后について紹介する。

武帝の最初の皇后となった陳氏は、いとこであり、幼なじみだった。「いとこ婚」は日本では今も昔も合法である。だが、中国では、時代によっては「いとこ婚」は法的に禁じられた。現代の中国でも禁止である。けれども、過去には、いとこ婚が合法だった時代も長かった。

例えば、宋代の実話をふまえた古典小説『嬌紅記』の主人公の男女はいとこどうしという設定で、いとこ婚は公的には非合法だが実社会では広く行われ、官憲もお目こぼしをしていた、という微妙な時代設定になっている。

さて、陳氏の母は館陶長公主（かんとう ちょうこうしゅ）、祖母は竇太后（とう たいこう）である。皇族どうしの近親婚であり、実際、陳氏はプライドが高い女性だった。

武帝と陳皇后のなれそめのエピソードは、中国人のあいだでは「金屋蔵嬌」という四字熟語になっている。

宮女100人から“お気に入り”の幼女を見つけ…

劉徹はわずか4歳で膠東王になった。彼がまだ数歳の幼子だったころ、伯母にあたる館陶長公主は、劉徹をひざの上に乗せて聞いた。

「女の子が欲しい?」「うん、欲しい」「じゃ、どの子がいい?」

伯母は左右にひかえる後宮の宮女100人あまりを、次々と指さした。劉徹は「いらない」と答えた。最後に伯母は、自分の娘で、劉徹のいとこである幼女を指した。

「阿嬌（あきょう。嬌ちゃん）は？ すてき？」「……うふふ、ステキ。もしキョウちゃんをボクの奥さんにできたら、りっぱなたてものを作って大事にする（もし阿嬌を得て婦となさば、まさに金屋を作りてこれを貯わえんかな）」。

伯母である館陶長公主はとても喜び、縁組みを成立させた、という。

「金屋蔵嬌」（きんおくぞうきょう。金屋に嬌を蔵す）の故事は有名だが、出典は『漢武故事』という逸書である。『漢武故事』は、正統の歴史書に見えない武帝にまつわるエピソードを載せる雑書で、幼い武帝が本当にこんなませた言葉を述べたのかどうかは、疑わしい。

ちなみに、「阿嬌」こと陳氏と武帝のどちらが年上だったのかは、わかっていない。

命を懸けた闘いも。「皇后の妊活」の実態

陳氏は、皇太子妃となり、武帝の即位後は皇后に繰り上がった。が、周囲から期待されたにもかかわらず、彼女はいっこうに妊娠できなかった。

そうこうしているうちに、武帝の側室である衛子夫が寵愛を受け、次々と子どもを産んだ。陳皇后は衛子夫に嫉妬し、怒りのあまり死にかけたことがしばしばあったほどだった。武帝が皇太子になれたのは自分の母親である館陶長公主のおかげなのに、という傲慢な思いを、彼女は常に抱いていた。

前135年、武帝の祖母である竇太皇太后が死去。彼女は儒教が大嫌いで、余計なことをしない無為の政治を理想とした。若い武帝は、政治家としてやりたいことはたくさんあってうずうずしていたが、この偉大な祖母が生きているあいだは我慢していた。竇太皇太后が亡くなると、その年のうちに22歳の武帝は南の福建地方に大軍を派遣する。また、翌年には儒学の士を大量に召し抱えた。

陳皇后の立場は、実母と並ぶ後ろ盾であった祖母・竇太皇太后の死後、ますます悪化した。彼女は武帝にうとまれ、長門宮に移り住んだ。

『文選』（もんぜん）巻十六に収録されている司馬相如（しば しょうじょ）の美文調の韻文作品「長門賦」は、陳皇后が、武帝の愛を取り戻すため、貧乏文人の司馬相如に黄金百斤を与えて代筆してもらった作品、と伝えられる。漢代の百斤は約26キログラム。金1グラムの価格を日本円で仮に1万6000円として計算すると、黄金百斤は約4億円に相当する。

武帝は「長門賦」を読んで陳皇后の気持ちを知り、ふたたび彼女を寵愛するようになった──という文学上の有名な伝承は、後世の噓らしい。史実では、武帝の気持ちは陳皇后から離れたままだった。

陳皇后の行動は常軌を逸し始めた。衛子夫の弟である衛青を拉致して監禁したり、巫祝の呪術を使って衛子夫を呪い殺そうとしたのだ。呪殺未遂が発覚し、陳皇后は前130年に廃された。

陳氏は皇后から降格させられたが、武帝との夫婦関係は続いた。彼女はあきらめなかった。不妊治療のために使った金額はおよそ9000万銭にものぼった、と『史記』外戚世家にある。

当時はまだ「半両銭」の時代だった。半両銭の重さ（約7グラム）は現代日本の500円硬貨とほぼ同じである。仮に当時の1銭を現代日本の100円とすると、陳氏は不妊治療に90億円を使ったことになる。それでも子どもはできなかった。

陳氏の廃后のあと、皇后はしばらく空席だった。前128年、衛子夫が武帝の長男・劉拠（前128年〜前91年）を産んだ。その功績で彼女は「夫人」から皇后に繰り上がった。

その後も陳氏は生き続けた。母親である館陶長公主が死んでから、数年後に陳氏も死んだ。皇后経験者という高貴な身分だったにもかかわらず、生年も没年も伝わっていない。

コーラス・ガールが見初められ、トイレで皇帝と…

出自も性格も陳皇后と対照的だったのが、武帝の2番目の皇后となった衛子夫である。

話は、武帝がまだ18歳だった前139年にさかのぼる。

その日、武帝は、長安の都の郊外を流れる霸水の川で行われる禊ぎの祭りに出かけた。その帰りに、同母姉である平陽公主の邸に立ち寄った。平陽公主は、陳皇后とのあいだに子どもができぬ弟のため、顔だちよい良家の子女を10人余り用意していた。が、武帝のめがねにかなう子はいない。

宴会になり、コーラス・ガールの女の子たちが出てきた。武帝の目は、そのうちの1人に釘付けになる。その子が衛子夫だった。

武帝は「更衣」（着替え）のために立った。更衣はトイレに行くことの婉曲的表現である。その言葉どおり、皇族のトイレは、着替えをするための部屋が付属した立派なものだった。衛子夫は、着替えを手伝うためにつきしたがい、そこで寵愛を受けた。日本の平安時代の後宮の「更衣」と同様、中国でも、天子の着替えのお手伝いをするという名目で、女性が天子とふたりきりになることがあったのである。

ちなみに、はるか後世、武則天が皇太子時代の高宗と初めて関係をもったのも、トイレだったと伝えられる。

1年以上も忘れられた衛子夫、ついには皇后に昇格

座席にもどった武帝は上機嫌で、姉に黄金千斤（約260キログラム）を贈った。武帝は、衛子夫をもらって皇宮に連れ帰った。馬車に乗る衛子夫の背中を平陽公主はポンと叩き、こう言って送り出した。

「行ってきな。しっかり食って、がんばるんだよ。偉くなっても、私を忘れるんじゃないよ」

『史記』外戚世家はこのように伝えている。

さて、衛子夫は低い身分の出身だった。昔の東洋では、歌舞音曲のプロの女性である「娼妓」は、しばしば枕芸者と同一視されたのだ。彼女の母親は衛媼（えい おん。衛おばさん）と言い、下女だった。衛子夫も、その姉と妹と弟も、衛媼が男性と婚姻関係をもたぬまま産んだ子だった。子どもたちは母親の姓を名乗ったのである。

中国の後宮ではよくあることだが、武帝は衛子夫を後宮に入れたあと、1年以上も彼女の存在を忘れていた。

陳皇后の意向もあり、後宮の女性のリストラを行うことになり、衛子夫は武帝に謁見し、涙を流しながらいとまごいをした。武帝はかわいそうに思い、寵愛した。衛子夫は妊娠と出産を繰り返し、陳皇后の嫉妬と呪詛にもめげず、立て続けに皇女を産んだ。そしてとうとう、武帝の長男を産んだ。その功績で、皇后に昇格した。

シンデレラ顔負けの強運と美貌も加齢には勝てず

衛子夫の実弟である衛青（？〜前106年）も苦労人だ。北方遊牧民族の匈奴と境を接する辺境の地で、鞭打たれる奴隷と同然の過酷な労働者生活を送っていた。だが、姉の七光で、武帝に引き立てられて軍人となる。衛青は人柄も軍事的才能もすぐれており、対匈奴戦で抜群の功績を挙げ、大将軍にまでのぼりつめていく。





衛青の甥の霍去病（かく きょへい。前140年〜前117年）も天才的な軍人で、対匈奴戦で活躍した。衛青も霍去病も最初は縁故採用だったが、歴史に残る功績を挙げている。霍去病の異母弟である霍光（？〜前68年）も、衛子夫の七光で政治家として抜擢されて大成し、武帝の篤い信頼を受けただけでなく、その後の第8代・昭帝と第9代・宣帝の時代まで漢帝国の政治を支えることとなる。

彼女が産んだ武帝の長男で皇太子の劉拠は、学問を好み、人徳もあり、次期皇帝として周囲の期待を集めた。

衛皇后の美貌も加齢には勝てない。武帝の後宮には、美女が次々と入った。寵愛は他の側室に移ったものの、皇后としての彼女の地位は安泰だった。貧しい庶民に生まれ、コーラス・ガールから皇后となり、一門は栄達、息子も優秀。シンデレラも顔負けの強運だ。しかし、それがいつまで続くかは未知数だった。

