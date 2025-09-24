森崎ウィン×Snow Man向井康二『CHEER』表紙＆巻頭特集に登場「ウィンくん、かわいいでしょ？」（向井）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

森崎ウィンと向井康二（Snow Man）が『CHEER（チア）Vol.62』（10月1日発売）の表紙と巻頭特集に登場することが発表された。

■森崎ウィンと向井康二は映画『（LOVE SONG）』で共演

10月31日に公開される映画『（LOVE SONG）』で共演する森崎ウィンと向井康二。インタビューでは、映画のタイトルにちなみ、ふたりが “心を奪われた楽曲”についての質問も。

森崎は「ブルーノ・マーズがまだ有名じゃないころからずっと大好きで、“こういうアーティストになりたい”と思っていたんですよね。ステージに登場した瞬間に泣いたアーティストは、ブルーノが初めて」と回答。

一方の向井は「先輩たちの音楽ばっかり聴いてきたから、僕のルーツは先輩の曲なのかもしれない。ジュニアのときに踊っていたのはV6さん。ファンのあいだでも人気の『Supernova』という曲がとくに好きだったな」と事務所の先輩の曲を挙げた。

■息ぴったりでポージングを決めるふたり

今回の衣装は、秋っぽさのあるジャケットのシミラールックスタイル。撮影では、笑うタイミングも、気持ちをあらたにビシッと決めるタイミングも、息ぴったりでポージングを決めるふたり。お互いのネクタイに触れる撮影では、「あなた……」と即興劇（？）が始まったり、森崎が「康ちゃ～ん」と向井に駆け寄る場面も。

インタビューでは、差し入れのワッフルをじーっと見つめていた森崎が「食べていいですか？」と言うと、向井はドヤ顔で「ウィンくん、かわいいでしょ？」と相棒を自慢。ふたりの関係性が伝わる、微笑ましい撮影＆インタビューとなった。

■【動画】映画『（LOVE SONG）』本予告

■書籍情報

2025.10.01 ON SALE

『CHEER（チア）Vol.62』

