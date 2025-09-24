松下洸平主演ドラマ『放課後カルテ 2025秋』今夜放送！あらすじ公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

松下洸平が主演を務めるドラマ『放課後カルテ』の続編『放課後カルテ 2025秋』が、9月24日21時から日本テレビにて放送される。

■連続ドラマに出演していたメンバーが勢揃い！

『放課後カルテ 2025秋』では、主人公・牧野を演じる松下洸平、篠谷先生を演じる森川葵の他、小学校、病院関係者、児童役として連続ドラマに出演していたメンバーが勢揃い。

また、大谷亮平、平愛梨といった、豪華な新キャストも続々登場する。

■『放課後カルテ 2025秋』あらすじ

大学病院から東多摩第八小学校に出向し、保健室の先生として児童の様々な病とその心に寄り添ってきた小児科医の牧野（松下洸平）。学校を離れてからも、地域のために始めた「健康相談会」を通して、中学生になった生徒たちや、あらたに小学1年生の担任になった篠谷（森川葵）をはじめとする教師たちとの交流は続いていた。無愛想で、言葉や態度が悪いのも相変わらずだ。

ある日、牧野のもとに白血病が再々発した愛莉（松岡夏輝）がやってくる。治療のつらさから逃げたいだけでなく、生きる意味を見出せず自暴自棄になった愛莉を前にして、牧野は言葉をかけることができない。それでも医局長・高崎（田辺誠一）たちのアドバイスを受けながら、どうしたら彼女が前向きに生きられるかを考えるが…。

中学生になった羽菜（小西希帆）は、かつて自分を救ってくれた一希（上田琳斗）の様子がどこかおかしいことが気になるが、一希は何も話してくれない。

一方、心臓病の手術を無事に終え、2年生になった直明（土屋陽翔）は、牧野の元で定期検査を継続中。あるとき直明は、1年生の澪（諸林めい）がみんなに「無視してる」と言われていることが気になるが…。

番組情報

日本テレビ系『放課後カルテ 2025秋』

09/24（水）21:00～22:54

出演：松下洸平 森川葵 ホラン千秋 加藤千尋 高野洸

ソニン はいだしょうこ 和田聰宏

大谷亮平 平愛梨 永田崇人 金井美樹 内田慈 石野真子

武田真一

六角慎司 平岡祐太 吉沢悠 田辺誠一 他

原作：日生マユ『放課後カルテ』（講談社『BE・LOVE』所載）(C)日生マユ／講談社

脚本：ひかわかよ

製作著作：日本テレビ

