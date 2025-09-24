13時の日経平均は18円安の4万5474円、ファストリが71.31円押し下げ 13時の日経平均は18円安の4万5474円、ファストリが71.31円押し下げ

24日13時現在の日経平均株価は前営業日比18.90円（-0.04％）安の4万5474.76円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は664、値下がりは875、変わらずは75。



日経平均マイナス寄与度は71.31円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、アドテスト <6857>が62.13円、ＴＤＫ <6762>が25.58円、リクルート <6098>が19.85円、ソニーＧ <6758>が15.7円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を143.84円押し上げている。次いで東エレク <8035>が36.47円、任天堂 <7974>が12.32円、ＫＤＤＩ <9433>が9.52円、スズキ <7269>が8.71円と続く。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、機械、鉱業、非鉄金属と続く。値下がり上位にはガラス・土石、サービス、ゴム製品が並んでいる。



※13時0分1秒時点



株探ニュース

