Image: BIOILLUMI

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

毎日の残業。オフィスのPC画面、帰宅後もスマホの光が目に刺さって、まるで目が休まらない。そんな生活を送る人におすすめなのが、「BIOSPHERE」です。

夜にだけ現れる青い光

Image: BIOILLUMI

小さな透明な球体の中に、青く揺らめく光。まるで小さな海が自分の部屋にあるようです。水替えも不要で、手間いらず。忙しい人でも管理できる手軽さが魅力です。

Image: BIOILLUMI

寝る前の10分間、スマホやPCから目を離し、この「BIOSPHERE」の神秘的な青い光をぼんやり眺める時間を作ってみてもいいかもしれません。

画面から離れることで自然と気持ちが落ち着く、心が静まる、そしていつの間にか深い眠りにつけるようになるでしょう。

部屋の中に作る小さな非日常

Image: BIOILLUMI

閉じられた球体ガラス内の渦鞭毛藻（うずべんもうそう）は日中に光合成をおこない、空気中のCO₂を吸収します。実際に生きているのです。

この「小さな海」が日常の中にあることで、ちょっとした非日常感を味わえるでしょう。

プロジェクトの詳細は、こちらで確認してみてください。

光る海をお部屋に。自然の神秘を体感。発光するアクアリウムBIOSPHERE迫力版 10,170円 早割、一般発売予定価格より10％OFF machi-yaで見る

＞＞光る海をお部屋に。自然の神秘を体感。発光するアクアリウムBIOSPHERE迫力版

Image: BIOILLUMI

Source: machi-ya

この記事は生成AIを用いて原稿を作成し、編集者による編集・確認の工程を経て公開されています。