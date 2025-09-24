兄弟デュオ、ビリー・バンバンの菅原孝さんが、肺炎のため81歳で亡くなったことを24日に所属事務所が発表し、弟の菅原進さん（78）が追悼しました。

弟の進さんは公式サイトで「兄の孝と一緒に1969年のデビューから56年間、共に歩んでまいりました。誠実で優しく、思いやりがあり、真面目な兄でした。日が経つにつれて、兄の歩んできた人生を深く深く感じています。ファン・関係者の皆様には、今までビリー・バンバンを応援して頂き、心より御礼申し上げます。本当に偉大な兄でした。兄貴、ありがとう」とコメントしています。

ビリー・バンバンは、1969年に兄の孝さんと弟の進さんとの兄弟デュオとして『白いブランコ』でレコードデビュー。その後、『ミドリーヌ』『れんげ草』『さよならをするために』などヒット曲を発表し、1972年には第23回NHK紅白歌合戦に出場しました。また、焼酎の『いいちこ』CMソングを担当し、坂本冬美さんが『また君に恋してる』をカバーしたことでも話題となりました。

所属事務所は公式サイトで「弊社所属のアーティスト ビリー・バンバンの兄・菅原孝（享年81歳）が、2025年9月11日（木） 午後4時34分に肺炎の為、都内病院にて永眠致しました」と発表。葬儀は、遺族の希望により、近親者のみで執り行われたということです。