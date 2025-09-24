Virtual Stream DeckとCORSAIR XENEON EDGE（右端）

これで生産性は無限の領域に。

CORSAIR（コルセア）が8月終わりに発売開始した超縦（横）長スクリーン「CORSAIR XENEON EDGE」と、ElgatoのVirtual Stream Deckの使用例が、アムステルダムで開催されたIBC2025で開催されていました。

マウント自由自在

XENEON EDGEは14.5インチのタッチスクリーンで、解像度はなんと2,560×720、縦横比は32:9となっています。

縦横どちらでも使えるようにはなっていて、コンピューター側では追加ディスプレイとして認識されるのですが、面白いのがそのマウンティング方法。

付属のデスクスタンドで卓上に斜めに設置することはもちろん、1/4-20”のネジ穴でスタンドに取り付け、背面のマグネットで磁性面に取り付け、または360mmラジエーターマウントを使ってケースに取り付けることも可能です。

これによりSpotifyのプレーヤーやTeamsのミーティング画面、ストリーミング中のチャット画面を表示させるだけでなく、iCUEを使用することでPCのパフォーマンスをモニタリングすることも簡単にできます。

追加ディスプレイにいいかも

多様な用途の中でもブースで紹介されていたのは、コルセアの傘下であるElgatoが販売しているマクロコントローラー「Stream Deck」のデスクトップ版、「Virtual Stream Deck」との組み合わせでした。

Virtual Stream DeckはCOMPUTEX 2025に発表されていて、現在はベータ版の配布が行なわれています。

仮想ボタンをウィジェットの様に画面上に表示し、任意の機能をアサインすることで、普通のStream Deckと同じ機能を実現することができるものとなっています。

Virtual Stream Deck

これまで単一機能のデバイスを買うのに躊躇していた方も、追加ディスプレイとしても使えるということであれば、購入のハードルが下がるのではないでしょうか？

CORSAIR XENEON EDGEの国内販売価格は、公式サイトで3万7627円（9月24日時点）。日本での発売は10月後半予定です。

