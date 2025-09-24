43ºÐ¡¦±ÝËÜ¤¯¤ë¤ß¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡¡ÂÎÄ´°ÛÊÑ¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¢ª¿´ÉÔÁ´¤â¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä²óÉü¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î±ÝËÜ¤¯¤ë¤ß¡Ê43¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿´ÉÔÁ´¤ò´µ¤¤¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢µÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Æ¥¤¥ë¥º ¥ª¥Ö ¥¸ ¥¢¥Ó¥¹¡ÙÄó¶¡»þ¤Î±ÝËÜ¤¯¤ë¤ß¡Ê¼Ì¿¿¤Ï2008Ç¯¡Ë
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡Ö¤´Êó¹ð¤È¤ªÏÍ¤Ó¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¡×¡ÖÀèÆü¡¢ÂÎÄ´¤Î°ÛÊÑ¤Ë¤è¤êµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡Ö¿´ÉÔÁ´¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÌô¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤ÈÄê´üÅª¤Ê¸¡ºº¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Ìµ»ö¤ËÂà±¡¤·¡¢¾¯¤·¤º¤Ä²óÉü¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ²»³Ú³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Î¤¿¤á¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â²»³Ú¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÀ¸¤¤ëÎÏ¤Ç¤¹¡£ÂÎÄ´¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À©ºî³èÆ°¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤É¤¦¤«²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÝËÜ¤Ï1981Ç¯10·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸© Ì¾¸Å²°½Ð¿È¡£2006Ç¯4·î¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¿´¤Î¥«¥¿¥Á¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¥¤¥¨¥¹¥¿¥Ç¥¤¥º ¡ÁÂçÀÚ¤ÊÂ£¤ê¤â¤Î¡Á¡×¤¬¡¢±Ç²è¡Ø¥¤¥¨¥¹¥¿¥Ç¥¤¥º¡Ù¡Ê08Ç¯¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¡£08Ç¯¡ÖËÁ¸±×ÂÀ±¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Æ¥¤¥ë¥º ¥ª¥Ö ¥¸ ¥¢¥Ó¥¹¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ëµ¯ÍÑ¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢BUMP OF CHICKEN¤ÎÆ£¸¶´ð±û¡ÊMOTOO FUJIWARA&MOR¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¡£
