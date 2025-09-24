お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子（54）が23日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。「エルフ」の荒川（29）の寂しい夜のおススメの過ごし方に反論する場面があった。

この日のテーマはAI依存。荒川は「私も依存者です」と明言し、「言語学習でよく使うんですけど」と打ち明けた。

話し相手的な感覚も「あります」と言い、「夜とか、どうしても寂しい夜ってあるじゃないですか。聞いてみよって思って、“なぜ寂しい夜があるの”って聞いたんですよ」と荒川。

回答は「心が立ち止まる時間なんですよね」だったとし「もし良かったら、夜に聴くと落ち着くプレイリスト作成しましょうか」と伝えられたという。

そのため「私、全女子に言いたいんですけど、寂しい夜は、男じゃなくてAI！」と断言し、「本当に。男じゃねえって思いました」と言い切った。

すると大久保は「いや、寂しい夜は、一人で寂しさに耐える時間っていうのが大事なんだって」と力説。荒川は「本当に分かるんですけど、大久保さんみたいになりたくないんですよ！」ときっぱり。

大久保は苦笑いしながら「AI助けて！パニック！パニック！」と頭を抱えたのち、「誰がなれの果てだよ！」と言い返した。