ボクシング元世界2階級制覇王者で現WBO世界フェザー級1位ルイス・ネリ（30＝メキシコ）が10月26日にキルギス共和国のビシュケク・アリーナで開催される、元世界3階級制覇王者・亀田興毅氏が手がける「SAIKOU×LUSH」の興行に参戦することが24日、発表された。

この日、メキシコ・ティファナからオンラインで会見したネリは「この試合でレベルを証明してビッグマッチができるような試合できるようなレベルにあると証明したい」と気合十分。「3150×LUSH」と5試合の専属契約を結んだことを明かし、10月25、26日の2日間開催となる興行2日目で、WBCアジア・フェザー級王者サタポーン・サアット（22＝タイ）と同級10回戦で対戦。「怖い相手ではないが油断せず、いつものように勝てる準備をしている」と静かに語った。

昨年5月に世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）に6回TKO負けしたネリは、今年2月に亀田3兄弟のいとこの亀田京之介（26＝MR）との124ポンド（約56・2キロ）契約10回戦で7回TKO勝ちして以来の一戦。過去に体重超過やドーピング疑惑のあった“悪童”は京之介戦前の会見では乱闘騒動を起こしてきた。

興行の第1日（25日）のメインイベントの58キロ契約10回戦では、元世界3階級制覇王者でWBO世界スーパーバンタム級6位のジョンリール・カシメロ（36＝フィリピン）と日本フェザー級7位で亀田3兄弟のいとこの亀田京之介（26＝MR）が対戦する。京之介は今年2月に敗れたネリへのリベンジを見据えるが「その対戦には興味がない。俺はこの試合に勝ってもっと大きい相手とビッグマッチをやりたい」と話し、スーパーバンタム級への転級を表明した中谷潤人（27＝M・T）との対戦を見据えていると明言。「望みがかなうならその試合をしてみたい。俺にとってはあのスタイルはやりやすい」とにやりと笑い、自信を示した。

今後についてはフェザー級で3階級制覇を視野に入れていることを強調。昨年東京ドームで敗れた井上については「あいつは強かった。偉大なチャンピオンだ」としながら「フェザー級に上げて、俺が違う団体のチャンピオンになっていたらリベンジのチャンスがほしい。前回はコーナー際での作戦ミスがあった。自分としても後悔が残っている。今度は勝つ自信があるが単純に日本は遠いし、食事も環境も違いコンディションがつくりにくい。リベンジするなら同じ条件ではなく、こちらが有利な条件でやりたい」と米カリフォルニア州での再戦を希望した。