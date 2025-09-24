40・50代が垢抜ける“この色”！【ZARA】秋の1軍候補！「グレー色ジャケット」

秋のアウター、つい黒ばかり選んでいませんか？ 40・50代の垢抜けには、こなれ感のある「グレー」がおすすめです。今回は【ZARA（ザラ）】で見つけた、一軍候補の秋アウターをピックアップ。ニュアンスたっぷりなグレーを上手に取り入れて、ワードローブのアップデートを目指してみてください。

ふんわりシルエットにニュアンスカラーで垢抜け力◎

【ZARA】「ソフトボンバージャケット」\6,590（税込）

ぽわんとしたフォルムと、柔らかなグレーカラーが絶妙にマッチしたボンバージャケット。ゆるっと羽織れるシルエットは、インナーの厚みに左右されにくく、今から初冬ごろまでロングシーズン活躍してくれそうです。フロントはジップ仕様だから、開けてラフに、閉じてきちんと風にと幅広い着こなしも楽しめそう。丈はスッキリめなので、ボリュームが出過ぎず大人のバランスに決まるのが嬉しいポイント。

カジュアルさと綺麗さのバランスがGOOD

【ZARA】「フード付きジャケット」\8,590（税込）

スポーティーなのにどこか上品、そんな絶妙バランスで仕上がるフード付きジャケット。シックなグレーの色味が、カジュアルに寄りすぎず大人のこなれ感を演出してくれます。ウエストがドロスト仕様になっていて、気分に合わせてフォルムを変えられるのも◎

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

Writer：Anne.M