「龍が如く 極3」に峯義孝を主人公とした「龍が如く3 外伝 DARK TIES」が収録決定【RGGSUMMIT2025】
【RGG SUMMIT 2025】 9月24日12時より配信
(C)SEGA
龍が如くスタジオは、「RGG SUMMIT 2025」にて「龍が如く 極3」に関する新情報を公開した。
本作は「龍が如く3」のフルリメイク作品となるが、ゲーム本編に加え「龍が如く3 外伝 DARK TIES」というコンテンツが収録される。こちらは作中に登場するキャラクターの峯義孝を主人公とした外伝で、彼がなぜ極道の世界に入っていくのかが描かれるという。
DLCなどではなく最初からゲームに収録されるコンテンツになることも明かされた。【RGG SUMMIT 2025】
?￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣?- 龍が如くスタジオ 公式 (@ryugagotoku) September 24, 2025
RGG SUMMIT 2025
RGG DIRECT
?＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿?
本日12:00～YouTube＆ニコニコ生放送にて配信！
▼「#RGGSUMMIT2025」配信先はコチラ！
??YouTube
⇒https://t.co/OtN7MLe2R0
??ニコニコ生放送
⇒https://t.co/sWGns8FQT5
▼「#RGGDIRECT」配信先はコチラ！… pic.twitter.com/f8IlPdulr9
(C)SEGA