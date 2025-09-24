【RGG SUMMIT 2025】 9月24日12時より配信

龍が如くスタジオは、「RGG SUMMIT 2025」にて「龍が如く 極3」に関する新情報を公開した。

本作は「龍が如く3」のフルリメイク作品となるが、ゲーム本編に加え「龍が如く3 外伝 DARK TIES」というコンテンツが収録される。こちらは作中に登場するキャラクターの峯義孝を主人公とした外伝で、彼がなぜ極道の世界に入っていくのかが描かれるという。

DLCなどではなく最初からゲームに収録されるコンテンツになることも明かされた。

(C)SEGA

