スピードワゴン井戸田潤、第2子の性別公表 妻からのサプライズ報告受け感動「嬉しい」
【モデルプレス＝2025/09/24】お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤が9月23日、自身のYouTubeを更新。妻でモデルの蜂谷晏海から、第2子の性別をサプライズ報告される様子を公開し、反響が寄せられている。
スピワ井戸田の美人妻、第2子性別サプライズ報告する様子
夫婦の夕食時に撮影された動画では、蜂谷が井戸田に2人目の性別をサプライズ報告する様子を紹介。ジェンダーリビールの“ハンバーグバージョン”として「ハンバーグの中身が卵なら男の子、チーズなら女の子」であることを伝えると、井戸田は緊張の面持ちに。ハンバーグをカットすると中身は「卵」で、男の子であることが判明。井戸田は「卵！あ〜ん、嬉しい！男の子だ、弟じゃん」と感動し、ビールを一気飲みして喜びを溢れさせていた。
この投稿に、ファンからは「男の子！おめでとうございます！」「幸せ過ぎて泣けてきた」「発表の仕方が可愛すぎる」「ハンバーグ師匠の好感度上がった」「井戸田さんの喜び方が可愛い」「幸せな瞬間のお裾分けありがとうございます」といった声が上がっている。
井戸田と蜂谷は、8年の交際期間を経て2022年9月に結婚。2024年7月に第1子男児が誕生し、2025年7月27日に第2子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆井戸田潤、第2子の性別判明に喜びの表情
【Not Sponsored 記事】