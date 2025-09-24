敵地ダイヤモンドバックス戦

ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地ダイヤモンドバックス戦で今季最長となる6回を投げ、8奪三振5安打無失点と好投した。2勝目の権利を持って3点リードのまま降板。しかし7回に中継ぎ陣が打たれてたちまち1点差に。ネット上では悲鳴が相次いだ。

メジャー通算100試合目の登板だった大谷は、2回まで3者凡退の立ち上がり。3回、先頭トーマスの打席で、打球速度105.8マイル（約170.3キロ）の強烈なピッチャー返しを左手に受けヒヤリとさせたが、大事には至らず。その後、三振の山を築き、6回91球を投げ、5安打無失点、8奪三振無四球の好投でマウンドを降りた。

それでもドジャースは、ブルペン陣が期待に応えられない。7回、1点を失った2番手ドレイヤーの後を継いだ3番手のエンリケスが、代打デルカスティーヨに2ランを被弾し、4-3と1点差に。大谷の好投に水を差す事態に、ネット上には「降板してすぐ3失点は笑えない」「大谷降板直後に総崩れするド軍リリーフ陣ほんまヤバいな」「大谷さんが降板した途端またこれかよｗ」「ブルペン登場から一気に負けムードぷんぷん匂ってくるなあ」「ピシャッと抑えれる奴おらんのか」と悲鳴が相次いでいた。



（THE ANSWER編集部）