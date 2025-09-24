転職活動の面接でよくある質問のひとつに「なぜ前の会社を辞められたのですか？」というものがある。人間関係の軋轢や不透明な評価制度への不満など、ネガティブな理由で転職を決意した人もいるだろう。だからといって、正直にそれを面接官に伝えると協調性のない人物だと捉えられるかもしれない。



【画像】「転職と年齢」調査

このように後ろ向きな転職理由を持っている場合、どのように対応すればいいのだろうか。キャリアカウンセラーの七野綾音さんに話を聞いた。



ー面接で言ってはいけないNGな退職理由の伝え方とはどのようなものでしょうか



面接で「退職理由」を聞かれたとき、つい前職への不満をそのまま口にしてしまう方は少なくありません。例えば、「給料が安かった」、「上司が理不尽で、同僚も非協力的だった」、「サービス残業が当たり前で大変だった」、といった言い方です。



確かに直接的な理由はそうなのかもしれませんが、面接は「不満を吐露する場」ではありません。退職理由として前職の不満だけを伝えてしまうと、「この人はうちに入っても同じように不満を抱え、すぐに辞めてしまうのでは？」という不安を与えてしまいます。



面接とは、自分という商品を売り込む「プレゼンテーションの場」なので、退職理由を聞かれて他者や環境への批判だけを伝えてしまうことは、あなた自身の価値を伝える機会の喪失になり、非常にもったいないです。



ー面接官は「退職理由」の質問から、応募者の何を知りたいのでしょうか



面接官が知りたいのは、「辞めた理由」だけではなく、あなたが次の仕事を長く続けるため必要なものを自分で理解しているか、また辞める理由が前職の環境にあったにせよ自分自身の課題としてはどう捉えているか、といった点に着目しています。退職理由と、自社への志望動機が論理的に結びついているかという点も知りたいところでしょう。



つまり、退職理由は「あなたの思考のクセ」や「成長する力」を見極めるための質問でもあります。



ーネガティブな理由をどのようにすればポジティブに伝わるでしょうか



ポイントは「事実は変えられないが、解釈は変えられる」ということです。



例えば、人間関係が退職理由なのあれば、「同僚が協力的ではなく、働きにくかった」と伝えるのではなく、「前職では個人プレーが中心で、自身も十分な連携が取れていなかったため成果が伸び悩む事態が生じました。その反省から、チームで協力しながら成果を出すことの大切さを学び、御社のように“チームワークを重視する文化”の中で、チーム一丸となって成果を挙げる喜びを感じたいと思うようになりました。」というように、自分の責任としてとらえ、改善する意思を伝えるといいでしょう。



ただ環境のせいにするのではなく、自分の弱みや課題を正直に認めながら、「だからこそ御社を志望する」というストーリーにつなげることが大切です。



ーポジティブに言い換える際の注意点はどのようなものでしょうか



ポジティブに言い換える際に注意すべきは、「嘘をつかないこと」「必ず自分自身の学びや反省点を加えること」、そして「なぜ、この会社なのかという志望動機につなげること」です。



退職理由はネガティブに見えがちですが、実はあなたの成長や未来への意思を伝える絶好のチャンスです。事実をどう解釈し、どう成長につなげるのか。そして、その経験を踏まえてなぜ御社で働きたいのか。



このストーリーを語れれば、退職は単なる過去ではなく「未来を切り拓く転機」となり、面接官の心を動かす説得力を持つでしょう。



◆七野綾音（しちのあやね）キャリアカウンセラー/キャリアコンサルタント



やりがいを実感しながら自分らしく働く大人を増やして、「大人って楽しそう！働くのって面白そう！」と子ども達が思える社会を目指すキャリアカウンセラー/キャリアコンサルタント。



（よろず～ニュース特約ライター・夢書房）