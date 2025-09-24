車内外を華やかに彩る！D.A.D × 倖田來未　コラボレーション第2弾アイテム

ラグジュアリーカーアクセサリーブランド「D.A.D」は、トップアーティストの倖田來未さんとのスペシャルコラボレーション第2弾を発表しました。

前回の大反響を受けて登場する新作は、車内外を華やかに彩る全9アイテムです。

これらのアイテムは、2025年10月よりD.A.Dオンラインショップと一部店舗で販売される予定です。

D.A.D × 倖田來未 コラボレーション第2弾アイテム

D.A.Dと倖田來未さんのコラボレーション第2弾では、車内アクセサリーから車外アイテムまで、特別なデザインの全9アイテムがラインナップしています。

カーアクセサリー

車内を彩るアイテムとして、ステアリングカバーやシートカバー、クッションなどが登場します。

ロイヤルステアリングカバー Sサイズ

価格：6,300円(税込)

ミラー

価格：7,000円(税込)

もふもふシートカバー 1枚入り

価格：11,100円(税込)

もふもふクッション 1枚入り

価格：7,500円(税込)

ネックヘッドパッド

価格：6,800円(税込)

スマートキーケース II

価格：5,500円(税込)

車外アイテム

車外に取り付けることで、コラボレーションデザインをアピールできるアイテムです。

ナンバーフレーム

価格：5,000円(税込)

サークルステッカー

価格：5,000円(税込)

限定販売アイテムと先行販売情報

「マルチホルダー ワイド type EXE」（税込価格：11,000円）は、『SHIBUYA109 × KODA KUMI 25th Anniversary Campaign』POP UP STORE（東京・大阪）限定で販売されます。

このPOP UP STOREでは、コラボレーションアイテムの先行販売も実施中です。

期間： 2025年9月23日(火・祝日)〜10月5日(日)

会場：

(1)SHIBUYA109渋谷店 8階 DISP !!!

(2)SHIBUYA109阿倍野店 DISP !!

1日限り！クリスタルベンツの展示

コラボレーション第2弾を記念して、約30万個のクリスタルを使用した「クリスタルベンツ」が、2025年9月26日にSHIBUYA109渋谷店1階エントランスに1日限りで展示されます。

日時： 2025年9月26日(金) 10:00〜21:00

場所： SHIBUYA109渋谷店(東京都渋谷区道玄坂2-29-1)

D.A.Dと倖田來未さんのスペシャルコラボレーション第2弾の紹介でした。

