車内外を華やかに彩る！D.A.D × 倖田來未　コラボレーション第2弾アイテム

ラグジュアリーカーアクセサリーブランド「D.A.D」は、トップアーティストの倖田來未さんとのスペシャルコラボレーション第2弾を発表しました。
前回の大反響を受けて登場する新作は、車内外を華やかに彩る全9アイテムです。
これらのアイテムは、2025年10月よりD.A.Dオンラインショップと一部店舗で販売される予定です。
D.A.Dと倖田來未さんのコラボレーション第2弾では、車内アクセサリーから車外アイテムまで、特別なデザインの全9アイテムがラインナップしています。
カーアクセサリー
車内を彩るアイテムとして、ステアリングカバーやシートカバー、クッションなどが登場します。
ロイヤルステアリングカバー Sサイズ
価格：6,300円(税込)
ミラー
価格：7,000円(税込)
もふもふシートカバー 1枚入り
価格：11,100円(税込)
もふもふクッション 1枚入り
価格：7,500円(税込)
ネックヘッドパッド
価格：6,800円(税込)
スマートキーケース II
価格：5,500円(税込)
車外アイテム
車外に取り付けることで、コラボレーションデザインをアピールできるアイテムです。
ナンバーフレーム
価格：5,000円(税込)
サークルステッカー
価格：5,000円(税込)
限定販売アイテムと先行販売情報
「マルチホルダー ワイド type EXE」（税込価格：11,000円）は、『SHIBUYA109 × KODA KUMI 25th Anniversary Campaign』POP UP STORE（東京・大阪）限定で販売されます。
このPOP UP STOREでは、コラボレーションアイテムの先行販売も実施中です。
期間： 2025年9月23日(火・祝日)〜10月5日(日)
会場：
(1)SHIBUYA109渋谷店 8階 DISP !!!
(2)SHIBUYA109阿倍野店 DISP !!
1日限り！クリスタルベンツの展示
コラボレーション第2弾を記念して、約30万個のクリスタルを使用した「クリスタルベンツ」が、2025年9月26日にSHIBUYA109渋谷店1階エントランスに1日限りで展示されます。
日時： 2025年9月26日(金) 10:00〜21:00
場所： SHIBUYA109渋谷店(東京都渋谷区道玄坂2-29-1)
D.A.Dと倖田來未さんのスペシャルコラボレーション第2弾の紹介でした。
