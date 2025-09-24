QRコードで手軽に参加！全社連「煌めく夜に乾杯！プレミアムナイトデジタルスタンプラリー」

全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会は、2025年10月1日から11月30日まで、全社連の組合員店舗約4,500店にて「煌めく夜に乾杯！プレミアムナイトデジタルスタンプラリー」を開催します。期間中に参加店舗を巡りスタンプを集めることで、総額800万円相当の「QUOカードPay」が当たる抽選に参加できます。

全社連 「煌めく夜に乾杯！プレミアムナイトデジタルスタンプラリー」

開催期間： 2025年10月1日(水)〜11月30日(日)

開催場所： 全国の参加組合員店約4,500店舗

賞品： 総額800万円相当の「QUOカードPay」

全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会（全社連）が、11月の「全国社交飲食業強化月間」に合わせ、加盟店舗の活性化と地域経済の振興を目的としたデジタルスタンプラリーを開催します。

このキャンペーンは、全国の加盟店を巡り、スタンプを集めることで豪華賞品が当たるものです。

参加方法と賞品

スタンプラリーの参加は、期間中に対象の加盟店でお会計を済ませた後、店頭のQRコードをスマートフォンで読み取ることでスタンプを取得します。異なる2店舗でスタンプを2つ集めると、抽選に応募できます。1等賞は10,000円分、2等賞は2,000円分の「QUOカードPay」が用意されています。

抽選は毎週1回、期間中に合計9回実施されます。総当選者数は3,969名で、多くの人に当選のチャンスがあります。

イベントの楽しみ方と注意点

スタンプは1日に1店舗につき1つまで取得可能です。また、応募は1日1回までで、応募するとスタンプ台紙がリセットされるため、何度でもスタンプを集め直して抽選にチャレンジできます。なお、参加は無料ですが、通信料は自己負担となります。

全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会が開催する「煌めく夜に乾杯！プレミアムナイトデジタルスタンプラリー」の紹介でした。

