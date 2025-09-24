日本弁理士会東海会は、2025年10月4日に愛知県名古屋市の「中部電力 MIRAI TOWER」にて、知的財産をテーマにした無料イベント「知財フェス2025」を初開催します。

お笑い芸人やアイドル、発明家などが登場するステージイベントや、体験型の展示が行われます。

日本弁理士会東海会 「知財フェス2025」

開催日： 2025年10月4日(土)

時間： 11:00〜17:00

会場： 中部電力 MIRAI TOWER 1F・3F 特設会場

所在地： 愛知県名古屋市中区錦三丁目6-15先

入場料： 無料

日本弁理士会東海会は、発明や著作物、デザイン、ブランドといった「知的財産」について楽しく学べる無料イベント「知財フェス2025」を中部電力 MIRAI TOWERで開催します。このイベントでは、ステージイベントや企画展示、弁理士への無料相談コーナーが設けられ、知的財産の魅力に触れることができます。

豪華ゲストによるステージトークライブ

1階のイベントスペースでは、フリーアナウンサーの亀蔦なごみさんが進行を務め、多彩なゲストによるトークショーが開催されます。

お笑い芸人の「流れ星☆」ちゅうえいさん、名古屋で人気のアイドルグループ「OS☆U」、SNSで注目される発明家カズヤシバタさん、そして株式会社リブレの堀井邦彦氏が登場します。

ゲストと弁理士が知的財産をテーマにトークを繰り広げます。また、「税関」によるショーや、OS☆Uのライブイベントも予定されています。

体験型の企画展示や無料相談も

3階のイベントスペースには、体験して楽しめるブースが多数展示されます。

30万人以上の動員を誇る「におい展」とのコラボブースでは、ソニーが開発した「におい展示装置」を活用し、様々な香りを体験できます。「税関」のブースでは、空港などで発見された人気ブランドの模倣品（ニセ物）が展示されます。さらに、名古屋大学の「宇宙開発チーム NAFT」によるロケットの展示や、名古屋少年少女発明クラブによる発明品も展示され、来場者の知的好奇心を刺激します。

また、会場内には弁理士に無料で相談できるコーナーが設置されます。特許や商標の出願方法、弁理士の仕事内容など、知的財産に関する質問を気軽に相談できます。

日本弁理士会東海会による「知財フェス2025」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 発明家などが登場！日本弁理士会東海会 「知財フェス2025」 appeared first on Dtimes.