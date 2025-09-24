お笑いコンビ「サバンナ」の八木真澄が２４日、都内で行われた「スタエフ記者発表ラジオ」に出演した。１１月２４日に行われる「音声配信プラットフォーム「ｓｔａｎｄ．ｆｍ」初のフェスイベント「ｓｔａｎｄ．ｆｍ Ｔｈａｎｋｓ Ｆｅｓ ２０２５」（赤羽会館）へ向けた意気込みを語った。

同イベントでは芸人たちによるトークライブや、人気の一般チャンネルと芸人がコラボする公開収録などを実施予定。

ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）１級の資格を持つ八木はお金についてトークする番組「お金のしゃべり場」を「ｓｔａｎｄ．ｆｍ」で配信中。

同イベントのお金の流れについても「『ｓｔａｎｄ．ｆｍ』が吉本の関連会社になったわけです。でも、ぶっちゃけＣＭ入ってないでしょ。要は収益があがっておりません。利益を何も生んでない。吉本からしたら投資をしてるだけの状態になってる。なので、初めて収益化するイベントがこれです」と赤裸々に告白した。

八木は「なので、ちょっと料金高いかと思ったかもしれないですが、なぜなら普段の僕らがやってる番組はタダで流してますから。普段タダで聞いてるのだから、ここで回収させてほしいというイベント。来てくれたお客さんは助けてくれる人。ある程度利益を産まないと『しゃべり場』は年内に終わります。続けたいのでぜひ来てください！」と番組存続へ向け必死にアピールした。