新しい働き方を実現！MIX ライブコマース事業

MIXは、ライブコマース事業において月商1,000万円を達成しました。同事業は会社全体の年商約3億円に大きく貢献し、事業成長の柱となっています。

MIX ライブコマース事業

MIXがライブコマース事業で月商1,000万円を達成しました。同社には現在5名のライバーが所属しており、そのうち4名は主婦層です。会社が商品登録や在庫管理、発送業務を一括で担当することで、ライバーは接客や販売といった配信業務に専念できる体制を整えています。

主婦が活躍できる「新しい働き方」

MIXが提供するライブコマースは、所属する5名のうち4名が主婦層であることから、主婦の新しい働き方として注目されています。配信時間の調整がしやすいため、家事や育児と両立しながら柔軟に働くことができます。また、配信はすべて本社スタジオで行われるため、自宅を開放する必要がなく、安心して働ける環境が整えられています。

TikTokの人気アカウントと連携

同社のライブコマース事業では、特にTikTokで人気を誇る「こばちゃんネル」が参画しています。商品紹介やコーディネート提案を中心とした配信が好評で、SNSの総フォロワー数は約3万人に達しています。SNSとライブコマースを融合させることで、多くの消費者に新しい購買体験を提供しています。

