世界トップレベルの技も披露！ハスクバーナ・ゼノア　「みやぎ2025森林・林業・環境機械展示実演会」出展概要

ハスクバーナ・ゼノアは、2025年10月5日と6日に宮城県仙台塩釜港で開催される「みやぎ2025森林・林業・環境機械展示実演会」に出展します。最新のチェンソー各種の試し切り体験や、世界伐木チャンピオンシップ(WLC)日本代表選手による競技実演が実施されます。

ハスクバーナ・ゼノア 「みやぎ2025森林・林業・環境機械展示実演会」出展概要

ハスクバーナ・ゼノアは、宮城県仙台塩釜港(石巻港区)雲雀野地区で開催される「みやぎ2025森林・林業・環境機械展示実演会」に出展し、林業関係者に向けて最新のチェンソーと関連アクセサリーを展示します。このイベントでは、今秋発売される新型チェンソーをはじめ、プロ向けの各種チェンソーの試し切り体験ができます。

WLC日本代表選手による競技実演

世界伐木チャンピオンシップ(WLC)は、チェンソー技術の安全性、正確性、スピードを競う国際大会です。今回のイベントでは、昨年日本伐木チャンピオンシップ(JLC)を勝ち抜き、WLCに出場した高山亮介選手と山岡空選手が、ハスクバーナ・ゼノアのブースにて実演を行います。丸太合せ輪切りや枝払いといったWLC競技を間近で見ることで、世界トップレベルの技術、正確性、スピードを体感できます。

実演時間：

・10月5日(日) 10:00〜10:30、13:00〜13:30

・10月6日(月) 10:00〜10:30、13:00〜13:30

JLC2024プロクラスで優勝した高山亮介選手。

JLC2024ジュニアクラスで優勝した山岡空選手。

試し切り・デモンストレーション

今秋発売される新型チェンソー「562XP(R) Mark II／562XP(R)G Mark II」「T542iXP(R)／542iXP(R)」「372XP(R) X-TORQ(R)」「365 X-TORQ(R)」の試し切りができます。また、イベント時間を除き、高性能チッパシュレッダ「SR3100」のデモンストレーションも随時実施されます。木材や竹を効率よく粉砕しチップ化する様子を見ることができます。

物販

ブース内では、チェンソーや刈払機などの販売・修理を専門とする宮城マッカラー本店により、防護服やハスクバーナのロゴ入りプレミアムグッズが販売される予定です。

ハスクバーナ・ゼノアの「みやぎ2025森林・林業・環境機械展示実演会」出展の紹介でした。

