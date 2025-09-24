Number_i、ニューヨークのタイムズスクエアを“ジャック” 『No.II』リリース記念した巨大サイネージが登場
3人組グループ・Number_i（平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太）が9月22日に2ndフルアルバム『No.II』をリリースした。
アルバムのリリースを記念し、Spotifyの巨大街頭広告がニューヨークタイムズスクエアに登場。今回の巨大街頭広告が登場したのはニューヨークタイムズスクエアの真ん中に位置するTwo Times Square とDuffy’s Duo。Two Times Squareの一番上のサイネージは地上約152メートルに位置し、タイムズスクエア全体を見下ろす形となっており、圧倒的な存在感を放った。
【別カット】すごすぎ！ニューヨークタイムズスクエアに大々的に映し出されるNumber_i
ニューヨークタイムズスクエアの象徴的な場所をNumber_iがジャックし、去年より多くの人を驚かせた。
今作には9月15日に先行配信された『Numbers Ur Zone』に加え、各メンバーがプロデュースを担当した楽曲を含む全16曲が収録されている。
