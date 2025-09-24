まさか100均にあるなんて！「ありそうでなかった！」「大容量サイズでアレがまるっと入る！」

趣味やレジャー用のケースやバッグがたくさん登場しているダイソーで、気になる商品を発見しました！バスケットボールやラグビーボールなどが、すっぽり入る大容量サイズのメッシュバッグ。長さ調整可能なショルダーストラップ付きで使い勝手抜群です！このタイプは100均でも珍しく、300円で買えるのはお得ですよ◎

商品情報

商品名：大容量メッシュバッグ（ボールケース）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：横49cm×縦36cm×マチ5.5cm

販売ショップ：ダイソー

ボールがすっぽり入る！ダイソーの『大容量メッシュバッグ（ボールケース）』

秋の行楽シーズンということで、最近ダイソーには趣味やレジャー用のケースやバッグがたくさん登場しています。その中でも実用性が高そうな商品を見つけたので購入してみました。

今回紹介するのは『大容量メッシュバッグ（ボールケース）』という商品。ボールをすっぽり収納できるメッシュ素材のバッグです。

価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、バッグ売り場に陳列されていました。

サイズは、約横49cm×縦36cm×マチ5.5cmです。

バスケットボール、フットボール、バレーボール、ラグビーボールなどに対応しているためか、結構大きめのサイズです。

ただ、1つ気になる点が…。開封してみると、独特な強いにおいを感じました。

風通しの良い場所で放置したら薄くなってきましたが、苦手に感じる方がいるかもしれません。

大容量サイズで収納力抜群！長さ調整可能なショルダーストラップ付き◎

おもちゃのボールを入れてみましたが、大容量サイズなのでかなり余裕があります。

メッシュ素材で通気性がよく、砂埃なども落ちやすいので海水浴で使うビーチバッグなどにもいいかもしれません。

他にも、お子さんの砂場遊びグッズやレジャーグッズ、汚れた衣類などを入れてランドリーバッグとして使うのもよさそうです。

ショルダーストラップが付いていて、肩に掛けて楽に持ち運べます。

また、アジャスターが付いているのも嬉しいポイント！お好みで長さ調整ができます。

大人でも斜め掛けできるくらいに、ゆったりとしたフィット感に調整することができました。

今回はダイソーの『大容量メッシュバッグ（ボールケース）』を紹介しました。

100均のメッシュバッグで肩掛けできるものはなかなかなかったので、手頃に購入できるのはありがたいです！気になった方は、ダイソーでお買い物の際にぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。