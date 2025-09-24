タレントの鈴木奈々さんが、自身のインスタグラムを更新。加藤茶さんの妻・加藤綾菜さんの自宅を訪れ、手作りの夕食を堪能したことを報告しました。

【写真を見る】【鈴木奈々】「あやなちゃんの手料理が大好き」加藤綾菜宅で「美味しすぎました！マジで美味しい」と絶賛の夕食





鈴木さんは「お仕事終わって、加藤綾菜ちゃん家に行ってきたよー」と書き出し、「あやなちゃん家で夕飯をいただきました！」と投稿。









写真からは、ストライプのシャツを着てサングラスをかけた鈴木さんと、赤いトップスに眼鏡をかけた綾菜さんが、少し顔を赤らめ、笑顔でリラックスした様子がうかがえます。





投稿には、食卓の写真も添えられており、緑のねぎがトッピングされた炊き込みご飯や、レタスとトマトが彩りを添えるサラダ、春雨料理など、バラエティ豊かな家庭料理が並んでいます。





鈴木さんは「美味しすぎました！マジで美味しい♡♡」と、綾菜さんの料理の腕前を高く評価しました。さらに「あやなちゃんの手料理が大好きです」と続けています。



そして、「カトちゃんも元気そうで何よりです」と、加藤茶さんの近況についても触れて、鈴木さんは投稿を締めくくりました。









この投稿に、加藤綾菜さんも「楽しかった お皿洗いありがと」と、ハートの絵文字をつけてリアクション。フォロワーからも「2人とも仲良しですね」「絶対美味いやつ」「奈々ちゃん、お皿洗いしたんだ」「２人とも素敵です綺麗 どれも美味しそう」「綾菜ちゃん料理の天才だから！奈々ちゃん良かったね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】