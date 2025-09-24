なにわ男子の大西流星（24）が24日、都内で「SABON NOIR Discovery Loungeオープニングセレモニー」にゲスト登壇した。

大西は商品をイメージした黒いレザーのジャケットスタイルで登壇。全身ブラックの服装は私服でもあまりないレアなスタイルという。「衣装もカラフルな衣装を着ることが多いんです。今日は胸元も少し開き目でネックレスをしたり、レザーで気分も大人っぽくて背筋が伸びます」と新鮮な心境を明かした。

イベントでは、死海の泥を使用した洗顔スクラブを体験。手の甲をマッサージしながら洗い「スクラブなんですけど痛さも全然ない。ユーカリの香りでリラックス効果もありますし、気分も上がります。肌も1トーン明るくなったような気がするので、夜寝る前やメーク前にもぴったりなのかなと思いました」と商品の魅力を語った。

「SABON」はギフトで人気のブランド。プレセントするならと問われ「親ですかね」と思い描いた。「お父さんにもぴったりなのかなと。香りもリラックスできるし、お仕事の疲れも癒やしてほしいな」と孝行息子の一面をのぞかせた。美容好きな息子に影響されるように、大西の父親も美容に興味津々。「この間『俺も良いスキンケアしたいねんなー』って初めて言ってくれて。まさかお父さんと美容トークをするとは思っていなかったので、オススメしたくなりました」と笑った。ちなみに大西は父親似で「パパはこの顔（大西の顔）をちょっと大人にした顔。ほぼ一緒っていう感じです。眉毛もしっかりしています」と明かした。

「SABON NOIR Discovery Lounge」は、25日から28日まで「ZeroBase渋谷」で開催。