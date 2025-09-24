ケビンス仁木恭平（34）、9番街レトロ京極風斗（30）が24日、都内で行われた「stand．fm Thanks Fes 2025」（11月24日開催）記者会見に出席した。

多くの吉本芸人が番組を持つ音声配信プラットフォーム「stand．fm」初のフェスイベントを11月に東京・赤羽会館講堂などで開催する。「Meets」をテーマに、パーソナリティーとリスナー、パーソナリティー同士、リスナー同士それぞれの出会い、新たな番組との出会いなど、さまざまな「Meets＝出会い」のきっかけとなるイベントを目指す。

共に登壇した占い芸人としても活躍するLOVE ME DOは今年はかに座が12年に1度の好運気だったといい「大体7月くらいが良いんですけど、その前に好運気のかに座の方は不祥事を起こしたりするんです。広末涼子さんとか田中圭さんもかに座でしたよね」と解説。そして続く好運気の星座はしし（獅子）座だと語ると、隣にいたサバンナ八木真澄や青木マッチョらが「俺、獅子座やで」と手を挙げて前に出ると会場は爆笑。相方のなかむらしゅんがオンラインカジノ問題で活動自粛などした京極も獅子座で「もうええよ不祥事」と語り笑いを誘っていた。

今回のイベントには令和ロマンの松井ケムリらも出演予定。LOVE ME DOは普段あまり芸人らと交流がないといい「（令和ロマンの）くるま君とかが会社といろいろあったのかあんまり知らない。そういうみんなが聞きづらいようなことも聞いたりしていきたい」と意気込み。また、「私は素人という言葉は使いません！何かあったらボウズにする覚悟でいますけど」とYouTubeでの発言が炎上してコンビでボウズ姿になって謝罪したチョコレートプラネットを思わせる発言もみせ、周囲から「時事ネタはいいから」と突っ込まれた。それでも「チョコプラのどちらでしたっけ？あのもともとボウズの方」と名前をど忘れするボケもみせ、またも周囲から「知らないで話してたんですね」と総ツッコミを浴びていた。

会見にはサバンナ八木真澄、鈴木バイダン、金魚番長の古市勇介、箕輪智征、青木マッチョも登壇した。