これバッグに付けとくと捗るよ！便利で高級感がすごい♡大人が本気で使える100均ポーチ
商品情報
商品名：ラウンドバッグチャームポーチ
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：
販売ショップ：ダイソー
高級感があって大人が使いやすい！ダイソーの『ラウンドバッグチャームポーチ』
最近ダイソーは、ポーチやケースのレベルがどんどんアップしていて目が離せません！またもや気になる商品を発見しました！
今回紹介するのは『ラウンドバッグチャームポーチ』。シンプルかつラウンドシルエットで、バッグチャームとしても使えるポーチです。
価格は330円（税込）。アパレルブランドなどで似たものを購入するとなると数千円するものが多いので、とてもお買い得です！
シボ感のある、肉厚なレザー調素材が使われています。手触りも見た目も本物のレザーのようで高級感があり、大人が使いやすいです。
スリムながら程よくマチがあり、小銭や小物を収納しやすいのがポイント！
ポケットが2つ付いているのでアイテムごとに仕分けができ、整理整頓しながら使えます。
ポケットにはカードが横向きでぴったり収まりました。
駐輪場のチケットなどを入れてもいいかもしれません。
メインのスペースには小銭を入れておけば、ごちゃつかずサッと取り出せます。
会計をもたつかずスマートに済ませることができます。
キーリング付きで鍵の持ち運びに便利◎フックでバッグに取り付けられる！
キーリングが付いているので、鍵などを持ち運ぶのに便利です。
ループが長めなので取り出しやすいですよ。
フックが付いているので、バッグなどに取り付けることができます。
短めのチェーンが付いているので、中身を取り出しやすいです。
今回はポーチを外側に装着しましたが、貴重品を入れる場合は内側に吊るしておくと安心です。
今回はダイソーの『ラウンドバッグチャームポーチ』を紹介しました。
使用頻度が高い物を入れたり、身軽にお出かけしたいときにも便利！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。