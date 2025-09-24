my favが、12thシングル「最優秀助演賞」を本日9月24日に配信リリースした。

本楽曲は、好きな人や推しを“主演”、自分を“助演”として描いた、切なくも前向きな恋愛ソング。“主演として輝くあなたの1番になりたい”という気持ちを、映画を思わせる“セリフ”や“エンドロール”などの言葉に重ねて表現しており、疾走感のあるメロディに儚く揺れる心を乗せ、聴く人の背中をそっと押す一曲に仕上がっている。作詞は菊池諒が手掛け、作曲は浦島健太とふるっぺ（ケラケラ）が担当した。

また、9月23日に行われた定期公演で本楽曲が初披露され、同日放送の『my favのふぁぼらじ』（BAYFM78）にて音源が初オンエアとなった。今後も各種イベントでのパフォーマンスを予定している。

【my fav メンバーコメント】

・川又あん奈

明るい雰囲気の中に、どこか切なさを感じる楽曲になっています。私は切ない曲が大好きなので、初めて聴いたときに「好き！」って思いました！特にサビの「エンドロールで君の横に 名前はきっとないんだろう」という歌詞の部分では、特に胸がぎゅっとします。本当は、好きな人の名前の隣に自分の名前が並びたいのに、という気持ちと、その人を思うあまりいい人でいようとしてしまうという気持ちを考えると、辛い気持ちにもなります。また、映画の作品のような言葉が入っていて、タイトルにある“助演”という言葉を意識すると、余計に胸が締めつけられます。そんな胸がぎゅっとする歌詞なのですが、明るいメロディなのでそのバランスがまた切なくなって好きです。ぜひ聴いて、感じて欲しいです。

・黒瀬梨花

この度、12th Single『最優秀助演賞』をリリースさせていただきました！この曲は、目が合ったり笑顔をくれた瞬間にドキドキしたり、ときめいたり。。。！主役が相手で自分は助演の立場になり、切なく儚い気持ちを歌った曲になっています。助演がいなければ物語は成り立たず、助演がいるからこそ主役は輝けます。この「最優秀助演賞」は、そんな助演側を称える曲となっています。みなさんの好きな人や推しを考えながら是非聴いてみてください♡

・園田一花

12th Single「最優秀助演賞」リリースさせていただきました！いろいろな解釈をして楽しめる曲かなと思うので、ぜひ頭を空っぽにしてから聴いていただけたらと思います！この曲でさらにmy favを知っていただけますように♡

・田中美帆

新曲「最優秀助演賞」をリリースさせていただきました！主役じゃなくてもいい、隣で笑っていてくれるなら...そんな健気な想いを込めて。少し切なくも温かい感情を、明るく前向きなメロディにのせて表現しました。この曲を聴いてくださるみなさんにとって、日常をそっと支えてくれる存在になれたらなと思います。たくさんの方々に聴いていただき、共感を得られると嬉しいです！

・西村瑠香

「最優秀助演賞」という助演にフィーチャーした切ない歌詞を、爽やかで疾走感溢れるメロディーと共にお届けします！

・古松華

この曲は、自分自身との葛藤を描いた歌詞がたくさんあって、ぜひ皆さんにも場面を思い浮かべながら聴いてほしいです。タイトルの通り、好きな人と過ごす日々を、映画のセリフやカットを思わせる言葉で表現しているので、より切なくてもどかしい気持ちが伝わる曲になっていると思います！中でも、「笑顔の理由になれたらいいな それが二番目でも」という歌詞は、本当に切ないけれど、好きな人を幸せにしたいという想いが詰まっていて、すごくお気に入りです。この曲を通して、私も皆さんの笑顔の理由になれたら嬉しいです。たくさん愛してください！

（文＝リアルサウンド編集部）