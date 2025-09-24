17LIVEは10月2日に『17LIVE EXHIBITION～イチナナライバーとベイビーが集結！』を東京・表参道のAnnex Aoyamaで開催することを発表した。

【画像】ライバーによって彩られるベイビー像

本イベントは、すでに開催されたアプリ内イベント『あなただけのオリジナルフィギュア制作権争奪戦！』で勝ち抜いた上位3名のライバーが、17LIVEの公式キャラクターである“ベイビー”をオリジナルのデザインで彩るものだ。

このベイビーの像は高さ約30cmの樹脂製だ。当日にはライバー3名（革命のパンダ Rev.、絵かきMEG、きーぽん）がどのようにデザインを施したのかお披露目され、無料で観覧可能だ。

また、アプリ内イベントで上位にランキングした5名のイチナナライバーのブースが設置され、それぞれのオリジナル作品が展示されている。他にも、17LIVEアプリ内でさまざまな姿で登場してきたベイビーにまつわるコーナーも展示予定だ。

■イベント概要開催日時：10月2日11時～17時30分（最終入場17時）※混雑状況によっては、整理券配布のうえ入場制限などを設ける場合がありますので、ご了承ください。※入退場自由。ただし入場時に持ち物検査を行う予定です。会場：Annex Aoyama 住所：東京都港区南青山3-1-26料金：無料

■参加ライバー〈ベイビーフィギュア 制作＆展示〉革命のパンダ：rev. https://17.live/ja/profile/r/2381717絵かきMEG：https://17.live/ja/profile/r/5257488き-ぽん：https://17.live/ja/profile/r/337798

〈ブース展示〉革命のパンダ：rev. https://17.live/ja/profile/r/2381717絵かきMEG：https://17.live/ja/profile/r/5257488き-ぽん：https://17.live/ja/profile/r/337798nico蝋燭屋：https://17.live/ja/profile/r/14105324ひよりん：https://17.live/ja/profile/r/17145185

■17LIVE視聴方法

以下より無料の『17LIVE』アプリをダウンロードし、アカウントを登録後、視聴可能となる。

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

（文＝リアルサウンド編集部）