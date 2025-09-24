お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の良ちゃん（39）と金ちゃん（39）が24日のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。公私で親交の深い大物タレントを明かした。

この日は山田邦子ともにゲストで登場。3人はプライベートでも仲が良いといい、MCの「ハライチ」澤部佑が「何がきっかけで仲良くなったの？」と聞くと、金ちゃんは「水曜日のダウンタウンっていう番組で、“しんどい先輩からYouTubeでコラボしたいと言われた時の断り方むずい説”っていう…」と番組の仕掛け人として交流が始まったことを明かした。

さらに良ちゃんは「テレビ局でエレベーター開いたらいきなり邦子さんがいて、“鬼越トマホーク知ってるよ！YouTubeコラボしようよ”っていきなり言ってきて」とその後、本当にYouTubeでコラボしたことを回想。

山田は「釣りに行ったり飲みに行ったりとか。でも全部迎えに行って送るんですよ、ひどくない？“次のサービスエリアでソフトクリーム食べたいです”とか。それも買ってあげて…」と普段の様子を明かし、鬼越トマホークの2人は「邦子さんが運転大好きなんですよ」と言い訳。「ハライチ」岩井勇気は「ロケ車じゃん」とツッコんでいた。